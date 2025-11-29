Poder Judicial declara fundada habeas corpus de Ollanta Humala por detención en adelanto de fallo

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial resolvió declarar fundada el habeas corpus interpuesta por la defensa de Ollanta Humala contra su detención tras ser condenado a 15 años de prisión por lavado de activos en un adelanto de fallo.

Decisión judicial

La defensa de Humala cuestionaba que se le haya detenido el pasado 15 de abril con el adelanto de fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y no con una sentencia íntegra. Los jueces ordenaron ejecutar la pena provisionalmente así como el internamiento del mandatario en un penal, pese a un fallo del Tribunal Constitucional a su favor.

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima le dio la razón al exjefe de Estado, considerando su detención e internamiento inconstitucional porque se basó en un "adelanto de fallo" y no es una "sentencia escrita y motivada que explique las razones de la privación de la libertad".

"No correspondía entonces que el órgano jurisdiccional demandado procediera a la ejecución del 'adelanto de fallo' pues el beneficiario (Humala) desconocía las razones de la privación de su libertad de manera íntegra de tal forma que pudiera defenderse e impugnar la decisión, lo cual sólo podía ocurrir luego de notificársele con la misma", señala la resolución a la que accedió Infobae.

Con ello, los jueces superiores constitucionales sostienen que toda privación de la libertad, detención o reclusión, que sea inconstitucional "no solo infringe una regla, sino que subvierte la propia idea de dignidad humana que sostiene al Estado de derecho".

"La Constitución no es entonces un límite incómodo, sino el recordatorio permanente de que incluso frente al delito el Estado está llamado a actuar con razonabilidad y majestad moral", se lee en el documento.

¿Ollanta Humala saldrá en libertad?

Aunque la Primera Sala en lo Constitucional de Lima determinó que la detención del expresidente fue inconstitucional, no implica que dejará el Penal de Barbadillo, en donde viene cumpliendo una condena de 15 años de prisión. Ello debido a que los jueces sostienen que la detención actual de Humala no responde al adelanto de fallo, pues la sentencia integra ya ha sido leída y notificada al exmandatario.

Sin embargo, la Sal dispone aplicar el Código Procesal Constitucional para hacer un llamado de atención al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional a fin de que no vuelva a suceder un hecho similar.

Es así como el Poder Judicial falló a favor del habeas corpus del expresidente Ollanta Humala por haber sido detenido y apresado en un penal con la lectura del adelanto de fallo, sin embargo, no será liberado.