GPT-5 ya está aquí: Conoce cómo funciona el modelo más avanzado de inteligencia artificial de OpenAI

OpenAI lanzó oficialmente GPT-5, su modelo más revolucionario en el campo tecnológico que está al alcance de todos sus usuarios.

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología / Actualizado al 08/08/2025

La compañía OpenAI, en su búsqueda de cosechar grandes pasos en la inteligencia artificial (IA), acaba de lanzar su más avanzada herramienta llamada GPT-5. Se trata de un sofisticado modelo que genera una enorme expectativa ya que promete revolucionar el campo tecnológico, en el que cada vez tiene más y mejor competencia.

Las novedosas características de GPT-5

Mediante una presentación en vivo OpenAI dio detalles de los puntos de mejora de este nuevo modelo de inteligencia artificial y enfatizaron que las versiones más avanzadas se encontrarán disponibles para todos los usuarios de sus productos.

La compañía asegura que Chat GPT se vuelve más rápido e inteligente gracias a GPT-5. Además, remarcan que es menos propenso a alucinar y emitir respuestas inadecuadas. Esta incorpora un rendimiento de vanguardia en codificación, matemáticas, escritura, salud y percepción visual.

Cabe resaltar que, dicho sistema incorpora un router interno que le permite verificar y analizar las consultas de los usuarios y determinar qué versión será la empleada desde GPT-5 mini hasta GPT-5 thinking

En tal sentido, decide cómo debe responder. En el caso que detecte una tarea que es sencilla, será prioridad su velocidad y recurrirá al GPT-5 mini. En tanto, si evalúa que conlleva un análisis más profundo, procederá a activar su modo de razonamiento perteneciente denominado GPT-5 thinking.

Una nueva era en la inteligencia artificial

Por su parte Sam Altman, CEO de OpenaAI, ha comparado esta nueva herramienta con hitos tecnológicos con la aparición del primer iPhone con pantalla de retina. Además, considera que se encuentran ante un drástico cambio de paradigma al igual que Apple, en su momento, lo tuvo con el citado dispositivo móvil.

En consiguiente, Altman remarcó la gran diferencia que existe entre este novedoso modelo de inteligencia artificial y los anteriores tales como GPT-3 y GPT-4.  Según el experto, interactuar con dicha IA era como hablar con un estudiante de secundaria. Sin embargo, GPT-5 ofrece contactarse con una tecnología capaz de ofrecer conocimientos a niveles de expertos con doctorados.

El desarrollo de esta herramienta se avizora como un parteaguas que marcará un antes y un después en el desarrollo de la IA. Por lo que promete un rendimiento sin precedentes en múltiples áreas que van desde la programación hasta la creación de un texto de estilo literario.

De esta manera, OpenAI desarrolló una innovadora herramienta denominada GPT-5, que optimiza la experiencia de uso y expande su abanico de aplicaciones de sus sitema para usuarios.

