Breña: Fiscalía inicia investigación preliminar por muerte de pareja al interior de departamento

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El Ministerio Público (MP) inició investigación por el crimen sucedido al interior de un departamento en el distrito de Breña.

Tras el crimen ocurrido al interior de un departamento ubicado en la cuadra 6 de la avenida República de Portugal en el distrito de Breña, la Fiscalía procedió a realizar las primeras diligencias urgentes e inaplazables del caso.

Fiscalía inició investigación

El fiscal adjunto provincial Luis Enrique Sánchez Valverde se encontró a cargo de encaminar las primeras diligencias del caso entre las que se encuentran el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la Morgue Central, el recojo de huellas dactilares, proyectiles y otras evidencias que fueron encontradas en el punto del crimen.

Con ello, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María inició investigación preliminar "contra los que resulten responsables por el delito de homicidio simple en agravio de Katerin Zambrano". El varón aún no habría sido identificado.

Se dispuso que la investigación quede a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Breña-Pueblo Libre, la cual estará a cargo de continuar con los siguientes pasos en la investigación con el fin de esclarecer los hechos.

En las posteriores diligencias del caso se encuentran recabar los resultados de las necropsias practicadas a ambos cuerpos, realizar la pericia balística al arma de fuego encontrada, efectuar la inspección técnico-policial en el lugar de los hechos y revisar las cámaras de seguridad de la zona.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inicia diligencias urgentes e inaplazables por el delito de homicidio, tras el hallazgo de dos cadáveres en un departamento del distrito Breña. Ambos cuerpos fueron encontrados en una habitación del inmueble, en donde también fue hallada un arma de fuego.... pic.twitter.com/sqOQZevNqv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 28, 2025

Ambos fueron encontrados sin vida

El crimen estremeció a los vecinos de la zona, luego que, tras días de no ver salir a ambos, se levantaron las sospechas sobre lo ocurrido al interior de la vivienda.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hacia la vivienda tras ser alertada por la hija menor de edad de la edad quien habría visto la escena del crimen luego de que por más de doce horas no tuviera comunicación con su progenitora.

Según la información preliminar, los agentes no descartan que se trate de un feminicidio seguido de un suicidio, aunque recalcan que las investigaciones continúan para confirmar qué sucedió realmente en este departamento que, hasta ayer, parecía llevar una rutina normal.

La víctima se encontraba tendida en el piso, con sangre esparcida a la altura de la cabeza, mientras que el varón fue encontrado en una cama, con una bala de arma de fuego en la boca. El arma se encontró en la misma habitación.

El Ministerio Público abrió inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de homicidio simple de una mujer en un departamento en Breña. No se descarta que se trate de un feminicidio seguido por un suicidio.