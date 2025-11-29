RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tensión aumenta

Mike Flynn, exgeneral del Ejército de EE.UU., lanza fuerte advertencia a Venezuela: "Maduro, creo que ya es hora"

El ex general del Ejército de Estados Unidos, Mike Flynn, dirigió un contundente mensaje al presidente de Venezuela que retumba en plena escalada militar.

Mike Flynn, ex general del Ejército de EE.UU., lanza fuerte advertencia a Venezu (Foto: Composición Exitosa)

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 29/11/2025

Mike Flynn, ex general del Ejército de Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para un directo y contundente mensaje a modo de advertencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco en el que Donald Trump reveló que el espacio aéreo del país sudamericano debe considerse cerrado en su totalidad.

Un mensaje directo a Maduro

La tarde de este sábado 29 de noviembre, el general en retiro del Ejército norteamericano, Mike Flynn recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para dirigirse al jefe de Estado venezolano e incrementar más la tensión existente entre el Gobierno de Donald Trump y el régimen de Venezuela.

Con una postura inflexible, clara y directa que resonó con convicción, Flynn escribió: "Maduro, creo que ya es hora". Sus palabras dejan entrever que estaría sugiriendo un inminente cambio o el fin del mandato del gobernante.

Este tipo de avertencia evidencia cómo algunas figuras militares y de la política norteamericana ven la situación que hoy atraviesa Venezuela. La actitud de confrontación abierta del también exconsejero de seguridad de los Estados Unidos y su lenguaje sin reservas son el foco de esta noticia.

Donald Trump y el espacio aéreo de Venezuela 

La manifestación de Mike Flynn se da tan solo horas después que el presidente Donald Trump advirtiera que el espacio aéreo de Venezuela será cerrado por completo alimentando de esta manera la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social sin dar más detalles.

Esta medida del mandatario estadounidense se erige como una última señal de escalada proveniente de Washington y se produce en el término de una semana en donde ha asegurado que su lucha contra el narcotráfico no solo será por mar, sino que ahora se llevará a cabo vía terrestre.

La respuesta del Gobierno de Venezuela

Ante lo indicado por el presidente de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que califica como "amenaza colonialista que busca socavar la soberanía de su espacio aéreo". Además, indicaron que esta "constituye una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela".

En el texto que publicó el canciller Yvan Gil resaltó que Venezuela "exige respeto a su espacio aéreo" y advirtió que no aceptará "órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

Como vemos, Mike Flynn, ex general del Ejército de Estados Unidos, lanzó mediante su cuenta oficial de 'X' un contundente mensaje para Nicolás Maduro sugiriendo un inminente cambio o el fin del mandato del gobernante.

