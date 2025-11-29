Mike Flynn, exgeneral del Ejército de EE.UU., lanza fuerte advertencia a Venezuela: "Maduro, creo que ya es hora"

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Mike Flynn, ex general del Ejército de Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para un directo y contundente mensaje a modo de advertencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco en el que Donald Trump reveló que el espacio aéreo del país sudamericano debe considerse cerrado en su totalidad.

Un mensaje directo a Maduro

La tarde de este sábado 29 de noviembre, el general en retiro del Ejército norteamericano, Mike Flynn recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para dirigirse al jefe de Estado venezolano e incrementar más la tensión existente entre el Gobierno de Donald Trump y el régimen de Venezuela.

Con una postura inflexible, clara y directa que resonó con convicción, Flynn escribió: "Maduro, creo que ya es hora" . Sus palabras dejan entrever que estaría sugiriendo un inminente cambio o el fin del mandato del gobernante.

Este tipo de avertencia evidencia cómo algunas figuras militares y de la política norteamericana ven la situación que hoy atraviesa Venezuela. La actitud de confrontación abierta del también exconsejero de seguridad de los Estados Unidos y su lenguaje sin reservas son el foco de esta noticia.

Maduro, I think it's time. — General Mike Flynn (@GenFlynn) November 29, 2025

Donald Trump y el espacio aéreo de Venezuela

La manifestación de Mike Flynn se da tan solo horas después que el presidente Donald Trump advirtiera que el espacio aéreo de Venezuela será cerrado por completo alimentando de esta manera la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social sin dar más detalles.

Esta medida del mandatario estadounidense se erige como una última señal de escalada proveniente de Washington y se produce en el término de una semana en donde ha asegurado que su lucha contra el narcotráfico no solo será por mar, sino que ahora se llevará a cabo vía terrestre.

La respuesta del Gobierno de Venezuela

Ante lo indicado por el presidente de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que califica como "amenaza colonialista que busca socavar la soberanía de su espacio aéreo". Además, indicaron que esta "constituye una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela".

En el texto que publicó el canciller Yvan Gil resaltó que Venezuela "exige respeto a su espacio aéreo" y advirtió que no aceptará "órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

🇻🇪🇺🇸 | AHORA: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha emitido un comunicado en respuesta a la publicación de hoy en las redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en la que anuncia el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela,... pic.twitter.com/R7TQwxGaYv — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) November 30, 2025

