Línea 1 del Metro de Lima: Tarifa de S/1.5 subiría de precio para modernizar servicio, indicó funcionario de MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través del funcionario, Jorge Salas Ojeda, indicó que el pasaje establecido de S/1.5 por viaje en la Línea 1 del Metro de Lima aumentaría a un precio "razonable" para la ciudadanía. Ello, con el fin de modernizar el servicio y capacidad en beneficio de los usuarios.

Tarifa de S/1.5 aumentaría

El director de Gestión en Infraestructura y Servicios del MTC, Jorge Salas Ojeda, indicó que tal aumento en el precio en "términos razonables" será un precio que "la población va a aceptar".

Salas Ojeda resaltó una realidad del transporte público en la ciudad: la saturación del servicio. Ante tal problemática, por una operación "saturada" se necesitaría realizar mejoras que implicaría que el usuario pague un aumento de pasaje.

Actualmente, los usuarios de este servicio del tren eléctrico pagan la tarifa de S/1.5, la cual es menor a otro tipo de servicios públicos formales como la del Metropolitano, S/ 3.50, y los corredores complementarios, S/ 2.50.

Ante un eventual aumento del cobro de pasaje, el funcionario del MTC precisa que con esto se repotenciarán los "beneficios que este proyecto aportará y, en cuanto a las inversiones, serán beneficiosas para los usuarios". Por ello, esperan que el aumento de precio sea "bien recibido".

Nuevo monto aún no ha sido definido

Según indica la agencia de noticias Andina, Salas Ojeada aún no se ha definido el nuevo monto a pagar por los usuarios. Sin embargo, precisó que los nuevos ingresos estarán destinados en las mejoras del servicio que conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho. "Se está evaluando cuál sería ese monto".

"La tarifa se define a nivel técnico, no es un beneficio que vaya netamente en beneficio del concesionario, sino que se destina para financiar el gasto público", precisó.

Por el momento, la fecha del nuevo cobro tampoco se ha definido. El inicio de la nueva tarifa y el monto correspondiente será informado con anticipación hacia los viajeros de este servicio.

La demanda de usuarios de la Línea 1 del Metro crece anualmente en un 11%, según indicó el gerente general del concesionario, José Zárate, por lo que se necesita mejoras en el servicio y garantizar cubrir la demanda de forma adecuada.

