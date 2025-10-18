WhatsApp dejará de funcionar en estos CELULARES en noviembre: Conoce si el tuyo se encuentra en esta lista

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Octubre ya se encuentra próximo a finalizar para dar paso a noviembre. En este mes WhatsApp dejará de estar disponible en miles de celulares en todo el mundo debido a las exigencias técnicas de sus nuevas actualizaciones. En la siguiente conoce cuáles son los dispositivos móviles en la que la aplicación ya no podrá ser utilizada.

¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp?

La app de mensajería más utilizada en el mundo ya no podrá ser accesible en una serie de celulares a partir del 1 de noviembre, medida que afectará a una gran cantidad de usuarios. Ello, debido a que los dispositivos ya no poseen la capacidad necesaria para que WhatsApp se desarrolle de manera efectiva.

Además, otra razón guarda relación con el tema de la seguridad debido a que los celulares que ya tienen algunos años, puede que no tengan las últimas actualizaciones de protección, por lo tanto, podrían ser víctimas de algún tipo de vulnerabilidad de sus datos.

En tal sentido, la medida afectará a modelos de celulares de la compañía Apple que cuenten con versiones anteriores al iOS 15.1 y los celulares Android que tengan una versión anterior al 5.1, por lo que no podrán seguir teniendo WhatsApp, pero cabe resaltar que, si continuará funcionando, pero ya no se podrá actualizar.

Los dispositivos de Apple que serán afectados con la actualización de WhatsApp será los siguientes:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

En Android, varios modelos populares de hace más de una década quedarán fuera de soporte:

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend.

Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend. Motorola: Moto G de primera generación, Moto E (2014).

Moto G de primera generación, Moto E (2014). LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

¿Qué sucede si tengo alguno de estos celulares?

Cabe destacar que, aunque la aplicación propiedad de Meta Platforms no se bloquee de inmediato, no es recomendable continuar utilizándola en un dispositivo sin soporte debido a que los equipos quedarán vulnerables y no tendrán acceso a nuevas funciones.

Bajo esa premisa, en anteriores ocasiones la empresa ha sugerido que es mejor que las personas migren la cuenta a un celular más actual y, antes de hacerlo, se debe realizar una copia de seguridad para no perder chats ni archivos de gran importancia.

Como vemos, en algunos modelos de celulares WhatsApp dejará de funcionar desde el 1 de noviembre por lo que es recomendable revisar qué versión del sistema operativo tiene tu celular y planificar un recambio para seguir usando la app sin problemas de seguridad.