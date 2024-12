El Año en Búsquedas 2024: Conoce los temas que despertaron la curiosidad de los peruanos en Google

10/12/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

Google presentó "El año en búsquedas", las listas de los términos que generaron mayor interés de búsqueda en Perú durante este 2024. Desde grandes eventos deportivos y temas económicos locales, hasta acontecimientos mundiales y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento, este año, los peruanos tuvieron gran interés por mantenerse informados por una amplia gama de temas.

Los temas más llamativos

Entre los temas que más llamaron la atención en la categoría ¿Qué? Destaca, en primer lugar, ¿Qué significa APEC?, visibilizando la gran curiosidad por saber más sobre el Foro Económico que se llevó a cabo en Perú. El segundo puesto lo ocupó ¿Qué es TDH?, en tercera posición se situó ¿Qué se celebra el 23 de julio? y en el cuarto lugar se colocó la consulta sobre ¿Qué se celebra el 14 de mayo? Asimismo, una gran cantidad de navegantes estuvo interesado en saber ¿A qué hora juega Perú vs Chile?, ubicando la consulta en quinto puesto, reflejando el enorme fanatismo de los peruanos por no perderse este gran clásico del fútbol.

Los acontecimientos más populares, a nivel local, fueron liderados por la Eurocopa, el torneo internacional de selecciones de fútbol más importante del viejo continente, seguido por la Copa América, ambos eventos futbolísticos causaron gran furor entre los peruanos. Siguiendo en la lista, se muestran consultas sobre el Retiro AFP, uno de los anuncios más esperados por las personas desde su nueva promulgación en abril de este año.

En relación a la categoría personas, los peruanos estuvieron muy interesados en recopilar mayor información sobre diversas personalidades, en primer lugar destacó Akira Toriyama, el mangaka japonés creador de la saga Dragon Ball, uno de los animes más populares a nivel mundial, quien falleció en el primer trimestre del año. En segundo puesto, resaltó la búsqueda sobre el ex presidente Alberto Fujimori, quien perdió la batalla contra el cáncer este año. Además, las personas interesadas en la música pop, buscaron información sobre Liam Payne, ex integrante de la boyband One Direction. Y, por el lado local, Alonso Correa, el surfista peruano fue uno de los más consultados, al emocionar a todos sus compatriotas por marcar un hito en la historia del surf durante los Juegos Olímpicos París 2024.

Por otro lado, en la categoría de películas, los títulos que más interesaron a los peruanos fueron Intensamente 2 y Deadpool & Wolverine, en primer y segundo lugar respectivamente, teniendo además a Kung Fu Panda 4 como tercero en la lista, y a la película La Sociedad de la Nieve en cuarta posición; relato que generó gran interés en el país, por la gran conexión emocional de sus personajes y por tratarse de un caso real ocurrido en la región.

Para finalizar esta lista, la categoría del ¿Cómo? Está encabezado por ¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?, seguido por ¿Cómo se llama el año 2024?, despertando la curiosidad nacional por tener detalles de esta tradición que busca promocionar la agenda social peruana. Asimismo, ¿Cómo se contagia la viruela del mono? se presenta en tercer lugar, por la preocupación que causó en la población ante la alerta de salud registrada, debido a las ciudades en las que brotó este virus, y los esfuerzos del gobierno para prevenir el ingreso de variantes al Perú.

A continuación, las listas completas con las búsquedas que tuvieron un mayor crecimiento durante 2024 en Perú:

Temas generales Eurocopa Copa América Retiro de AFP Intensamente 2 Akira Toriyama Alberto Fujimori Juegos Olímpicos Juegos Paralímpicos Año Nuevo Lunar Liam Payne Personas Akira Toriyama Alberto Fujimori Liam Payne Alonso Correa Yola Polastri Lamine Yamal Stefano Peschiera Ángela Aguilar Kimberly García James Rodriguez Qué ¿Qué significa APEC? ¿Qué es TDH? ¿Qué se celebra el 23 de julio? ¿Qué se celebra el 14 de mayo? ¿A qué hora juega Perú vs Chile? ¿Qué es fibromialgia? ¿Qué es coquette? ¿Qué significa QR? ¿Qué es lipoescultura? ¿Qué es trombosis? Cómo ¿Cómo saber a qué AFP pertenezco? ¿Cómo se llama el año 2024? ¿Cómo se contagia la viruela del mono? ¿Cómo saber si tengo CTS? ¿Cómo van las elecciones en Venezuela? ¿Cómo van las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo puedo reutilizar el café molido? ¿Cómo puedo eliminar manchas de la alfombra? ¿Cómo sacar la mancha de café de la camisa de algodón? ¿Cómo saco el olor de mi freidora de aire? Películas Intensamente 2 Deadpool & Wolverine Kung Fu Panda 4 La sociedad de la nieve La Sustancia Romper el Círculo Beetlejuice Robot Salvaje Madame Web Terrifier 3 Acontecimientos Eurocopa Copa América Retiro AFP Juegos Olímpicos Juegos Paralímpicos Año Nuevo Lunar Eclipse Solar Elecciones Venezuela Champions League 2024 Paro de transportistas

"El año en búsquedas" es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet. El informe ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año, con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías. En el sitio yearinsearch.google/trends se pueden encontrar cuáles fueron los términos de mayor crecimiento en búsquedas en todo el mundo.

¿Cómo se elabora el ranking?

Se estudió un conjunto de más de mil millones de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año. Para hacerlo, se utilizaron datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego se filtró el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año.

