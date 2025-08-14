Gemini incorpora chats temporales y nuevas funciones de personalización

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Hoy estamos actualizando la aplicación de Gemini para que se convierta en un asistente aún más personal, proactivo y potente, al mismo tiempo que te brinda más control sobre tus datos.

La aplicación de Gemini ahora puede consultar tus chats anteriores para conocer tus preferencias, ofreciendo respuestas más personalizadas cuanto más la uses. También estamos incorporando una nueva función de privacidad llamada 'Chats Temporales' y nuevos ajustes que te dan más control sobre tus datos. Con estas actualizaciones, puedes crear la experiencia que más te convenga y tomar las decisiones de privacidad que se adapten mejor a tus necesidades.

Usa chats anteriores para obtener respuestas más personalizadas

En I/O, presentamos nuestra visión para la aplicación de Gemini: crear un asistente de IA que aprenda y realmente te entienda, no uno que simplemente responda a tus instrucciones de la misma manera que lo haría a las de cualquier otra persona.

Hoy estamos incorporando un nuevo ajuste que permite que Gemini aprenda de tus conversaciones anteriores con el tiempo. Cuando este ajuste está activado, Gemini recuerda detalles clave y preferencias que hayas compartido, lo que da lugar a conversaciones más naturales y relevantes, como si estuvieras colaborando con un socio que ya está al tanto de todo.

Así es como el contexto personal puede dar vida a una conversación:

Ya has hablado anteriormente sobre la evolución de los poderes de los personajes de tu cómic favorito. Ahora, si le pides a Gemini que sugiera una temática para una fiesta de cumpleaños, podría proponerte una celebración basada en tu personaje favorito, con comida temática y una cabina de fotos personalizada con accesorios.

Antes pediste a Gemini resúmenes de algunos de los últimos libros de no ficción recomendados en BookTok . Cuando pidas un nuevo libro para leer, Gemini podría sugerir títulos con temáticas similares a las que ya has discutido e incluso compartir frases populares para tus publicaciones en redes sociales.

Has usado Gemini para pensar ideas para un canal de YouTube enfocado en la cultura japonesa. Cuando pidas nuevas ideas de contenido, Gemini podría proponer un video con la temática "Mi primera vez probando...", donde te grabes probando una nueva comida japonesa, una artesanía tradicional (como origami o una ceremonia del té) o incluso un nuevo juego de Japón.

Este ajuste está activado de forma predeterminada para ayudar a que Gemini te ofrezca respuestas más relevantes, pero tú tienes el control y puedes activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Para hacerlo, ve a Configuración en la aplicación de Gemini y selecciona "Contexto personal" y luego "Tus chats anteriores con Gemini". Como antes, también puedes administrar y eliminar tus conversaciones en Actividad en las Apps con Gemini. Esta función se implementará en países seleccionados durante las próximas semanas, comenzando hoy.

Gemini incorpora nuevas funciones.

Ten conversaciones rápidas y puntuales con el Chat Temporal

Puede haber momentos en los que quieras tener una conversación rápida con la aplicación de Gemini sin que influya en chats futuros. Por ejemplo, podrías estar explorando preguntas privadas o simplemente pensando en una idea que está fuera de tu estilo habitual. Para estos casos, ahora puedes iniciar un Chat Temporal. Para comenzar, selecciona el ícono de "Chat Temporal" junto a "Nuevo chat".

Los Chats Temporales no aparecerán en tus Chats Recientes ni en la Actividad en las Apps con Gemini, y no se usarán para personalizar tu experiencia con Gemini ni para entrenar los modelos de IA de Google. Se conservarán hasta 72 horas para responderte y procesar cualquier comentario que decidas enviar. Esta función se implementará durante las próximas semanas, comenzando hoy.

Novedades en Gemini

Controla tus datos con los nuevos ajustes

Estamos mejorando continuamente nuestros modelos, productos y servicios para que la aplicación de Gemini sea el asistente más personal, proactivo y potente. Como parte de este trabajo continuo, estamos actualizando la forma en que manejamos el contenido que subes a Gemini, incluidos archivos y fotos. En las próximas semanas, el ajuste "Actividad en las Apps con Gemini" pasará a llamarse "Conservar actividad". Cuando este ajuste esté activado, una muestra de tus futuras cargas se utilizará para ayudar a mejorar los servicios de Google para todos. Si prefieres que tus datos no se usen de esta forma, puedes desactivar este ajuste o usar los Chats Temporales. Si tu ajuste de Actividad en las Apps con Gemini está actualmente desactivado, tu ajuste de Conservar actividad permanecerá desactivado y podrás activarlo en cualquier momento.

A principios de este mes también presentamos un control que te permite elegir si el audio, video y pantallas que compartes con Gemini mediante el botón de micrófono o Gemini Live se usan para mejorar los servicios de Google para todos. Este ajuste está desactivado de forma predeterminada, pero puedes activarlo en cualquier momento. Obtén más información sobre este ajuste en el Centro de Privacidad de Apps con Gemini.

Ajustes en Gemini

Como sabemos que la confianza se gana a través de la transparencia y el control, creemos que es importante brindarte las herramientas para administrar tus datos. Puedes ajustar la configuración en cualquier momento y obtener más información sobre cómo Google maneja tus datos en nuestro Centro de Privacidad de Apps con Gemini.