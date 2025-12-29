José Luna Gálvez: "El delincuente ya sabe que puede arreglar con el policía, fiscal o el juez"

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó que la corrupción está instaurada en la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, por lo que considera que el delincuente "sabe que puede arreglar".

Postura radical de Luna sobre la corrupción

Según el también congresista, los generales de la PNP "ya son parte de la delincuencia" pues serían los que dan información y controlan la criminalidad organizada en el país. Además, consideró que el Ministerio Público también está involucrado.

"También la Fiscalía está corrupta, por eso es que el delincuente o arregla con el Policía, o arregla con el fiscal, o arregla con el juez. Entonces, ya no entra a ningún sitio y sale limpio, sostuvo.

Pepe Luna mencionó que el equipo de su partido político ha realizado un "estudio" acerca de la "corrupción en todas las grandes obras" y aseguró que han denunciado a miles de funcionarios y cientos de obras ilícitas.

PNP despliega mayor control territorial en Lima contra la delincuencia.

"Nosotros hemos hecho un estudio y hemos denunciado a como 15 mil funcionarios y 318 obras corruptas. Obras que empezaron con 270 millones y están costando 1400 millones y todavía no se termina como el Hospital de Lorena del Cusco", indicó.

Ante ello, consideró fundamental darle una solución definitiva a la "corrupción global" enquistada en las mencionadas instituciones, apoyándose de un equipo que "de verdad luche".

"Por más que ganemos lo que ganemos, va a seguir perdiéndose el dinero y diéndose por todos los sectores, y no vamos a llegar a solucionar el problema de la educación, salud y seguridad ciudadana", sostuvo.

En ese sentido, el fundador de Podemos Perú señaló que su partido político trabajó en conjunto con el condenado excandidato Daniel Urresti y ocho generales más para desarrollar un plan de seguridad ciudadana.

"Ese plan contemplaba 5 mil millones, un shock a la seguridad ciudadana para reforzar el servicio de inteligencia, unificar los servicios de inteligencia del Ejército, la Marina, la FAP, con la Policía Nacional en un solo comando y preparar gente de inteligencia", detalló.

Luna sobre el Reinfo: "Es un engañamuchachos"

El líder de Podemos Perú sostuvo que la solución al problema de la minería informal es una nueva ley, además, reveló que la ampliación del REINFO se dio para dar calma a los mineros artesanales.

"Si no se amplía, tienes un millón de ciudadanos que van a incendiar todo el Perú y ninguna empresa minera grande va a poder sacar nada. Entonces, o les damos paz y tranquilidad o nos resignamos a que se encienda la pradera", detalló.

El candidato presidencial José Luna Gálvez aseguró que la corrupción está instaurada en la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial.