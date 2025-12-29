Joven pide ayuda para pagar PRÉSTAMO que sacó para "tunear" a su esposa: "Ella lo abandonó a su suerte"

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven reveló que sacó un préstamo para pagar los retoques estéticos y cirugías de su esposa y hacer que se sienta feliz; sin embargo, no tuvo un final feliz. Pues según contó, la mujer obtuvo su figura deseada, pero rápidamente lo dejó no solo con el corazón destrozado, sino con una gran deuda.

Sacó préstamo para "tunear" a su esposa, pero lo dejó

Muchas personas no dudan en expresar su amor a sus parejas de distintas maneras: desde una caja de chocolates hasta comprar joyas u otros artículos de valor; sin embargo, un hombre desconcertó a todos al dar a conocer su historia. De acuerdo a su testimonio dado al medio TVC, buscó cumplir uno de los deseos de su querida esposa.

Sostuvo que ante la insistencia para que ella pueda realizarse algunas cirugías y reducir algunas medidas para enaltecer su belleza, no dudó en sacar un préstamo de 100 mil lempiras (equivalente a 12,764 soles). Una vez realizada los procedimientos estéticos, lejos de verse agradecida y expresarle su cariño, la mujer lo abandonó a su suerte.

"Ella me dijo que por favor le hiciera una cirugía, que quería verse bien. Cuando ya se pudo levantar, cuando ya se vio bien bonita, me dejó, y yo con una gran deuda por el dinero que saqué prestado para eso", expresó ante las cámaras de televisión.

Pide ayuda para pagar su deuda

Al verse sumido en deudas, el joven pidió apoyo a los televidentes en Honduras para poder cubrir la gran suma que sacó para contentar a la mujer que consideraba era el amor de su vida, pero que terminó desapareciendo y dejándolo solo. El hombre agregó que ahora no sabe dónde se encuentra la esposa y si se fue con alguien más.

"Casi que construí para otra persona, porque yo le puse la mano de obra y ahora no sé con quién está. Ella me dijo que ya no me ocupaba, que el cuerpo era suyo y que yo vea como pagar la deuda", enfatizó.

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, el video difundido por 'Unitel' se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios lamentaron lo ocurrido y aseguraron que era mejor alejarse de una mujer que no sabía valorarlo, mientras que otros pidieron las investigaciones respectivas del caso.

"No hubo amor solo interés entonces, te entiendo es mejor no ayudarles eso yo entendí tarde", "uno no sabe para quién trabaja", "un consejo compa, jamás inviertas en una mujer", "no confiar en nadie", "y se fue con otro seguramente la esposa", "qué pena", "debió invertir en él", expresaron los internautas en Facebook.

Es así como la historia causó gran revuelo. Un hombre pidió ayuda para pagar el préstamo que sacó para pagarle a su esposa algunos "arreglos estéticos" que quería hacerse para verse mejor, pero su pareja lo abandonó y lo dejó con la deuda.