Sismo en Chimbote: COER Áncash reporta 44 personas lesionadas y el 10 % de la población de Samanco sigue sin luz

Tras el fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado el último sábado 27 de diciembre al oste de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash) brindó un nuevo balance sobre los daños materiales y heridos que dejó el evento ad portas de finalizar el año 2025.

Cabe señalar que, desde la ocurrencia del evento sísmico, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado cinco réplicas de magnitudes que oscilan entre los 3.8 y 5.1, poniendo en alerta máxima a la entidad, Gobierno regional y locales, a fin de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de toda la población.

Daños viviendas, hospitales y 44 heridos tras fuerte sismo

De acuerdo con su último reporte oficial, se vieron afectados los servicios de sala de emergencia, medicina y parto del Hospital La Caleta (Chimbote). Asimismo, se registró filtración de agua en el área de traumatología y servicios higiénicos, caída de algunas baldosas del cielo raso e interrupción del suministro eléctrico en un 50 %.

Del mismo modo, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash confirmó 44 personas lesionadas a consecuencia del movimiento sísmico, quienes vienen siendo atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, EsSalud Chimbote, Centro de Salud San Jacinto, Hospital de Huarmey, Hospital La Caleta, Hospital Provincial Virú, Hospital de EsSalud Virú y el Centro de Salud Puente Chao. Además, se registraron afectaciones en la infraestructura de los puestos de salud de Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas.

En el distrito de Nuevo Chimbote, dos viviendas de material rústico resultaron afectadas. En Samanco, la vía fue liberada tras pequeños deslizamientos; sin embargo, aproximadamente el 10 % de la población permanece sin energía eléctrica. En Nepeña, Coishco y Moro se registraron pequeños deslizamientos en vías, los cuales fueron atendidos de manera inmediata.

En el distrito de Pamparomas, se reportaron afectaciones en varias viviendas (rajaduras en paredes) en el caserío de Putaca, así como daños en la infraestructura de la institución educativa de Llacta. En Buena Vista Alta, se reportó la caída del techo de una vivienda de material rústico.

Reporte del COER Áncash tras sismo del sábado 27 de diciembre.

Ten lista tu mochila de emergencia

Ante la ocurrencia de sismos, el INDECI recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Finalmente, el Gobierno Regional de Áncash, a través del COER, ratifica que mantiene el monitoreo permanente de la emergencia, coordinando acciones con las autoridades regionales y locales para atender la población afectada de manera inmediata.