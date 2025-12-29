¿Bancos te cierran la puerta? La alternativa financiera que crece en Arequipa para obtener préstamos altos

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Arequipa se consolida año tras año como la segunda economía más fuerte del Perú. Desde el comercio en la plataforma Andrés Avelino Cáceres hasta las nuevas iniciativas turísticas y gastronómicas en Yanahuara y Cayma, el espíritu emprendedor del arequipeño es innegable.

Sin embargo, existe una barrera invisible que frena el crecimiento de muchos negocios en la Ciudad Blanca: la falta de acceso a capital de trabajo oportuno.

La banca tradicional, con sus rígidos filtros de evaluación, suele dejar fuera a empresarios que, aunque tienen patrimonio y ventas reales, no encajan en el molde perfecto del "cliente bancario". Ya sea por reportes históricos en Infocorp o por la informalidad propia del día a día, miles de proyectos arequipeños se quedan estancados.

La solución: Tu inmueble como herramienta financiera

Ante este escenario, los créditos con garantía hipotecaria han surgido como la alternativa más eficiente para obtener liquidez en montos significativos. A diferencia de un préstamo personal —limitado a sueldos y líneas de crédito pequeñas—, este modelo utiliza el activo más valioso que posee una familia o empresa: su propiedad.

El concepto es simple pero poderoso: No vendas tu casa, haz que tu casa trabaje para ti.

Al poner un inmueble (casa, departamento, local o terreno) como garantía, el riesgo para la entidad financiera baja, lo que permite ofrecer beneficios que la banca de consumo no puede igualar:

Montos elevados: Ideales para compra de mercadería, remodelación o consolidación de deudas fuertes, desde 20 mil soles .

Ideales para compra de mercadería, remodelación o consolidación de deudas fuertes, . Aprobación flexible: El historial crediticio (Infocorp) pasa a un segundo plano, ya que la garantía respalda la operación.

El historial crediticio (Infocorp) pasa a un segundo plano, ya que la garantía respalda la operación. Velocidad: Mientras un banco puede tardar meses en evaluar una hipoteca, las Fintech especializadas pueden desembolsar en cuestión de días.

Rexcapital Fintech: Conectando Lima y Arequipa

Empresas como Rexcapital Fintech están liderando este cambio, llevando soluciones financieras ágiles al mercado arequipeño. Entendiendo que el empresario local valora la rapidez y la transparencia, su modelo permite monetizar propiedades ubicadas en distritos clave de Arequipa para inyectar capital fresco a la economía familiar o empresarial.

"Muchos clientes en Arequipa tienen propiedades de alto valor, pero carecen de efectivo. Nuestro objetivo es desbloquear ese capital dormido para que puedan seguir creciendo sin tener que malbaratar sus bienes en una venta apresurada", comentan voceros de la financiera.

¿Cómo acceder a un préstamo con Rexcapital Fintech?

El proceso se ha modernizado. Ya no son necesarias largas colas. Basta con que la propiedad esté inscrita en SUNARP y ubicada en zonas urbanas consolidadas. La evaluación es gratuita y permite conocer en pocas horas cuánto capital se puede liberar del inmueble.

Precalifica hoy mismo AQUÍ, la evaluación totalmente gratuita. Rexcapital Fintech está registrada en la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).

En un contexto de reactivación económica, saber apalancarse en los activos propios es una decisión estratégica inteligente. Ya sea para remodelar, invertir o pagar pasivos, el capital privado con garantía hipotecaria se posiciona como una alternativa sólida para que los empresarios del sur del país sigan creciendo.