Comisión Permanente NO evaluará HOY inhabilitación contra Mirtha Vásquez: "Hubo una confusión"

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró que este lunes 29 de diciembre no se evaluará la denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez.

Fue un error

Pese a que la agenda de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso tiene contemplado la evaluación del informe final que propone inhabilitar por 10 años Mirtha Vásquez, el titular del Legislativo aseguró que se trata de un error.

"Ese asunto de la acusación no se va a ver y nunca estuvo planteado que se fuera a ver. Hubo una confusión solamente", reveló a la prensa ante la consulta de en qué momento se trataría el tema.

En la sesión que inició a las 9:00 a. m. y se desarrollo en la Sala Grau del Legislativo, se debatieron y votaron por segunda vez dictámenes y textos sustitutorios de las comisiones de Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Descentralización, Trabajo o Pueblos Andinos, que ya habían pasado por primera votación.

Entre estos se encuentra el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 13593, Ley que modifica la Ley de Impuesto Genera a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo; del PL 13590, que prorroga la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, que fortalece la seguridad vial en la prestación de transporte público; PL 13592, que modifica la Ley de Impuesto a la Renta, entre otros.

Agenda de informe final fue cuestionado

Lo que se pensaba que se iba a debatir era el informe final de la denuncia constitucional 114 (antes 457) contra la excongresista Mirtha Vásquez, en su condición de presidenta interina del Congreso, por la presunta infracción constitucional y comisión del delito de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

El informe propone su inhabilitación por 10 años, argumentado que durante su ejercicio en el cargo en 2021, aprobó aumentos remunerativos y designaciones a ciertos trabajadores sin cumplir con los procedimientos reglamentarios establecidos.

El debate se produce en un momento políticamente importante, pues Vásquez anunció su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación. Por ello, la expresidenta del Congreso cuestionó que un caso iniciado en 2021 se reactive con celeridad en este momento, lo que para ella resulta una coincidencia difícil de ignorar.

Desde la organización por la que se postulará, se calificó este debate como un intento de "eliminar a una adversaria política" y denunció que consideran una práctica de acoso político desde el Congreso contra figuras de oposición.

Sin embargo, el informe final nunca se debatió y el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró que no se tenía planteado tocar el tema en esta sesión.