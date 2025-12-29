Alianza Lima supera a la 'U' y se posiciona como el mejor club peruano del 2025, según prestigioso ranking

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró un 2025 con bastante irregularidad gracias a la buena campaña realizada en la Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, en la Liga 1 siempre se mantuvo lejos del primer lugar de la tabla por lo que los hinchas quedaron completamente disconformes con el accionar de su equipo a final de temporada.

Alianza Lima supera a la U en ranking internacional

Pese a que no se alcanzaron los objetivos planteados a inicios de temporada, un prestigioso ranking internacional a colocado a los victorianos como el mejor equipo peruano del año superando a Universitario a pesar de haber alcanzado el segundo tricampeonato de su historia y haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) elaboró su último listado de los equipos más destacados del 2025 colocando a Alianza Lima en la casilla 103 siendo el peruano mejor posicionado de la nómina.

Con 155 puntos, los de La Victoria superan largamente a Universitario que se encuentra en la posición 181 con 111 puntos. A nivel Conmebol la historia es similar ya que los íntimos quedaron en el puesto 25, mientras que su rival de toda la vida en la posición 49.

Alianza Lima hizo historia tras eliminar a Boca Juniors a inicios de temporada.

Mucho más abajo aparece Cienciano del Cusco, que con 88 puntos se quedó en el puesto 249. Los imperiales también tuvieron una positiva campaña internacional tras clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa misma línea, en la casilla 311 aparece FBC Melgar, dejando a Sporting Cristal en el puesto 378, muy lejos del resto de clubes debido a su 2025 irregular.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

De momento, el plantel de Alianza Lima se encuentra disfrutando de sus últimos días de vacaciones celebrando las fiestas de fin de año al lado de sus familias. Luego de ello, exactamente el 2 de enero, los futbolistas iniciarán la pretemporada bajo las ordenes de Pablo Guede.

Durante el mes de enero los victorianos disputarán el torneo amistoso internacional Serie Río de la Plata y luego volverán a la capital para enfrentar el esperado duelo ante Inter de Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026. Tras este periodo de preparación quedarán listos para el inicio de la Liga 1 y para afrontar la Fase 1 de la Copa Libertadores donde se medirán ante Sportivo 2 de Mayo.

