Carlos Caro asegura que Equipos Especiales ya CUMPLIERON su ciclo: "Deberían reintegrarse a fiscalías especializadas"

Según anunció el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, los equipos especiales de Fiscalía, como los de los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, ya están "prácticamente disueltos" y que su desactivación se haría oficial el próximo 6 de enero.

"Los equipos especiales no pueden ser eternos"

Ante ello, en entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Carlos Caro, afirmó que estos equipos ya han cumplido su ciclo y que deberían regresar a las funciones específicas de cada fiscalía, ya que "no pueden ser eternos".

"Si vamos a la cuestión de fondo, más allá de las formas, creo que los Equipos Especiales ya han cumplido su función, su rol, y deberían en este momento reintegrarse dentro de las funciones específicas de cada fiscalía", señaló.

De cara a esta posible reintegración, Caro mencionó al EFICCOP (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder) en el país, afirmando que el equipo no ha desaparecido, sino que sus miembros continúan integrados a la fiscalías especializadas.

Equipos Especiales de Fiscalía ya habrían cumplido su ciclo, según penalista Carlos Caro.

"Cada fiscal que tenía su caso a cargo de EFICCOP continúa integrado dentro de las Fiscalías anticorrupción, y esa tal vez sea una forma de continuidad del trabajo del Equipo Lava Jato", sostuvo.

El abogado penalista propuso que cada fiscal miembro de estos equipos, como José Domingo Pérez o Rafael Vela, sea integrado a distintas unidades como Fiscalía lavado de activos, Fiscalía anticorrupción o Fiscalía crimen organizado, y "se vaya con sus procesos hasta su continuidad".

Caro consideró imprescindible esta continuidad, ya que el "aprendizaje" en caso ingrese un fiscal nuevo representaría un problema al implicar un atraso en el Ministerio Público "si hay un juicio oral o un caso en etapa intermedia".

"Si viene un fiscal nuevo que tenga que aprender todo lo que el fiscal anterior conocía, es algo que puede implicar un trabajo de atraso por parte del Ministerio Público y sería inconveniente", explicó.

Rafael Vela pide a fiscal de la Nación "reflexionar" sobre disolución

En diálogo con Exitosa, Vela pidió a Gálvez que se pueda recibir toda la información necesaria de parte de Germán Juárez Atoche, quien ahora se desempeña como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.

"Ahora se abre una expectativa natural porque él tiene a su lado a un muy distinguido exmiembro del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, que conoce bastante bien sobre las circunstancias de como hemos desarrollado nuestro trabajo siempre confrontando al poder con autonomía y con resultados y que le puede dar al fiscal de la Nación la información de primera mano, para que el reflexione y no sea un instrumento de la impunidad", indicó.

