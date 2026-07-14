Meta permite que Instagram utilice TUS FOTOS para crear imágenes con IA: Conoce cómo desactivar esta opción

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Meta ha incorporado una nueva función en Instagram que permite utilizar fotografías y publicaciones públicas para alimentar herramientas de inteligencia artificial y facilitar la creación de nuevo contenido. Aunque la medida busca potenciar el desarrollo de su tecnología, también ha despertado preocupación entre los usuarios por el uso de sus imágenes. Afortunadamente, la plataforma ofrece una configuración que permite limitar esta opción.

Instagram utiliza tus fotos para crear imágenes con IA

La compañía explicó que sus modelos de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de información para mejorar su funcionamiento. Por ello, además de recopilar datos disponibles en internet y contenido proporcionado por terceros, también emplea publicaciones, fotografías, descripciones e interacciones compartidas por los usuarios en plataformas como Instagram, siempre bajo las condiciones establecidas en sus políticas de uso.

Esta actualización tiene un mayor impacto en quienes mantienen sus perfiles públicos. Si la función permanece activada, otras personas podrán reutilizar publicaciones y reels para crear contenido derivado mediante herramientas disponibles dentro de Instagram. Entre las posibilidades se encuentran remixes, secuencias, plantillas y stickers elaborados a partir del material compartido originalmente por otros usuarios.

Además, quienes encuentren una publicación compatible con esta función también podrán descargar parte del contenido e incorporarlo en sus propias imágenes o videos. De esta manera, una fotografía publicada en un perfil público podría convertirse en la base para nuevas creaciones impulsadas por inteligencia artificial, ampliando significativamente el alcance del contenido original.

¿Cómo desactivar esta nueva función?

Sin embargo, Meta ofrece la posibilidad de desactivar esta característica para evitar que publicaciones o reels específicos puedan reutilizarse con estos fines. Los usuarios únicamente deben ingresar a la configuración de privacidad de cada contenido y deshabilitar la opción correspondiente. Estos son los pasos:

Abre la aplicación de Instagram y entra a tu perfil.

Toca el menú de las tres líneas para dirigirte a los ajustes.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado Compartir y reutilizar.

Localiza la nueva sección de Meta AI.

Revisa las opciones disponibles y desactiva los permisos que permiten usar tus fotos y videos para las funciones de inteligencia artificial de Meta.

No obstante, algunos elementos, como el audio original, el texto y los comentarios, continuarán disponibles bajo las reglas establecidas por la plataforma.

Es así que, el avance de la inteligencia artificial continúa transformando la manera en que se comparte contenido en redes sociales. Aunque estas herramientas prometen nuevas posibilidades creativas, también obligan a los usuarios a prestar mayor atención a la configuración de privacidad de sus cuentas para decidir cómo desean que sus fotografías e información sean utilizadas dentro del ecosistema digital de Meta.