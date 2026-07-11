Partidos de HOY, sábado 11 de julio: Horario y canales para ver EN VIVO los cuartos de final del Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY| Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su fin este sábado 11 de julio con dos encuentros que definirán a los últimos clasificados a las semifinales del torneo.

Tras las clasificaciones de Francia y España en la jornada anterior, ahora será el turno de Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza de luchar por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Spain claim their spot in the Semi-finals 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQtoABmw9V — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026

Noruega vs. Inglaterra: Choque de estrellas en Miami

La programación inicia con el atractivo duelo entre Noruega e Inglaterra. El conjunto nórdico, liderado por Erling Haaland, intentará seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo, mientras que los ingleses confían en la experiencia de Harry Kane para avanzar a la siguiente ronda.

El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y podrá verse en Latinoamérica a través de DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.

Argentina vs. Suiza: El campeón busca las semifinales

La jornada continuará con el esperado choque entre Argentina y Suiza. La vigente campeona del mundo buscará mantener vivo el sueño del bicampeonato con Lionel Messi como principal figura, mientras que el cuadro suizo intentará dar otro golpe sobre la mesa tras convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

El encuentro se jugará en Kansas City y se podrá ver en vivo por TV a través de América y DSports. Vía streaming, será transmitido por América tvGO, DGO, Paramount+ y Disney+.

Each nation looking to make history 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026

Partidos de hoy por los cuartos de final

Programación de este sábado 11 de julio:

A las 4:00 p. m.

Noruega vs. Inglaterra

A las 8:00 p. m.

Argentina vs. Suiza

Los duelos más esperados de la jornada

El enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra promete uno de los choques individuales más atractivos del Mundial, con Erling Haaland y Harry Kane como referentes ofensivos de sus respectivas selecciones. Ambos llegan como piezas fundamentales en la lucha por el pase a semifinales y también en la carrera por convertirse en los máximos goleadores del torneo.

Por su parte, Argentina confía en el liderazgo de Lionel Messi para superar a una selección suiza que ha demostrado solidez defensiva y capacidad para competir frente a cualquier rival. El ganador de este compromiso completará el cuadro de semifinalistas del Mundial 2026.

Two European giants ready to go head-to-head 💪#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026

Con dos partidos cargados de expectativa, este sábado quedarán definidos los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. La jornada promete emociones, figuras de talla mundial y duelos de alto nivel que marcarán el rumbo de la recta final del torneo.