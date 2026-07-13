Magaly confirma que Ethel Pozo será invitada en su programa: "Vamos a tocar los temas, soy una bruja"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Magaly Medina confirmó, en la más reciente edición de su programa, que mañana tendrá como invitada especial a Ethel Pozo, una de las figuras televisivas a las que más ha criticado en los últimos años. La conductora aseguró que hablarán de todos los temas pendientes y posibles, por lo que no tendrá compasión con ella, pues considera que está en su naturaleza ser "bruja".

Magaly y Ethel Pozo juntas

La hija de Gisela Valcárcel se ha presentado varias veces en los últimos días en el pódcast de María Pía Copello, quien es amiga de Magaly. En medio de la conversación entre las conductoras del streaming, Ethel abrió la posibilidad de visitar el programa de Medina, ya que actualmente no tiene un contrato con ningún canal que se lo impida.

En ese sentido, Magaly anunció en su programa que mañana la hija de la "Señito" estará en vivo y en directo frente a ella, después de los varios intercambios que han tenido desde sus respectivos espacios televisivos.

"Ahora ella está libre y viene mañana (martes) a nuestro programa. La tendremos acá EN VIVO y EN DIRECTO , nada grabado", dijo Magaly, dejando sorprendidos a sus seguidores.

Magaly hace advertencia a Ethel

En esa misma línea, aclaró que el hecho de verlas juntas en televisión no significa que vayan a hacerse amigas o a sentir simpatía una por la otra. A modo de broma, comentó que su naturaleza es ser "bruja" e incomodar a sus invitados.

"Conmigo nunca hay que fiarse. Un día puedo venir muy linda, amorosa y buena, pero al día siguiente soy una bruja sin remedio. Está en mi naturaleza", agregó.

Como se recuerda, en más de una oportunidad Magaly ha atacado a Ethel, asegurando que es una persona que no traspasa la pantalla y que no se muestra real frente al público. También la ha acusado de nepotismo, al señalar que su madre fue quien la colocó en todos los espacios televisivos en los que ha estado; sin embargo, Ethel nunca le ha respondido directamente.

Es así que, la esperada reunión entre Magaly Medina y Ethel Pozo marca uno de los encuentros más llamativos de la televisión peruana en los últimos años. Tras una larga historia de críticas y enfrentamientos públicos, ambas compartirán por primera vez un mismo set para abordar los temas que han alimentado su rivalidad. La entrevista genera gran expectativa, ya que podría aclarar viejas diferencias o abrir un nuevo capítulo en su mediática relación.