Adiós a las confusiones: Youtube etiquetará videos creados con inteligencia artificial de forma automática

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

YouTube, plataforma que supera los 270 millones de usuarios, empezará a identificar de forma automática los vídeos publicados que contengan contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial (IA) realista y añadirá una etiqueta informativa.

Youtube inicia etiquetado automático de videos con IA

Si bien la plataforma de video ya ofrecía la opción de indicar si el contenido subido había sido generado con IA, este mecanismo dependía de la honestidad de los propios creadores. Sin embargo, ahora la compañía ha dado un paso más tras automatizar el etiquetado de los videos en caso de que los usuarios no lo hayan declarado.

Cabe destacar que la plataforma seguirá exigiendo que los creadores indiquen manualmente cuando emplean inteligencia artificial realista; no obstante, a partir de mayo, si sus sistemas detectan un "uso significativo" de contenido fotorrealista, se procederá con el etiquetado automático del contenido.

Con esta implementación, Youtube busca ofrecer un proceso "mucho más sencillo e intuitivo tanto para creadores como para espectadores", indica en su blog oficial.

¿En dónde se ubicará la etiqueta?

La etiqueta que indica que un video ha sido generado con IA será dispuesta en ubicaciones más destacadas dentro de la plataforma, con el fin de orientar a todos los usuarios, señala la plataforma.

En los vídeos de larga duración la etiqueta aparecerá justo debajo del reproductor y encima de la descripción; y en el caso de los vídeos cortos, se mostrarán como una superposición dentro del propio contenido. En casos de contenido no realista, animado o con modificaciones leves, dicha información sobre uso de IA podrá consultarse en la descripción ampliada del video.

Ahora bien, si un creador de contenido considera que su material audiovisual fue identificado incorrectamente como generado por IA, este podrá modificar dicho estado desde Youtube Studio. Sin embargo, puede darse la posibilidad de que las etiquetas se mantengan de forma permanente.

"Este será el formato de etiqueta único para todo el contenido fotorrealista generado o alterado con inteligencia artificial en YouTube", ha señalado la plataforma de videos.

Asimismo, para alivio de los creadores de contenido y los usuarios de la plataforma, Youtube ha enfatizado que la presencia de una etiqueta de divulgación de inteligencia artificial no repercutirá en el algoritmo que recomienda un video ni tampoco influirá de manera negativa en la capacidad de generar ingresos.