SIS otorga S/1000 por este MOTIVO: Consulta con tu DNI si estás afiliado y los requisitos para cobrar

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud (Minsa) continúa brindando apoyo a sus afiliados. Conoce quiénes se ven beneficiados con el monto de S/1000, el motivo y cuáles son los requisitos para cobrarlo.

Motivo del pago de S/1000 del SIS: Beneficiarios del monto

La muerte de un familiar es uno de los momentos más difíciles que uno puede atravesar. Por ello, el SIS, a través de sus redes sociales, les recuerda que brindan a este grupo de personas un beneficio exclusivo: la Prestación Económica de Sepelio (PES), que otorga S/1.000.

Este monto va dirigido a los familiares de sus asegurados fallecidos, con el objetivo de ayudarlos a cubrir parte de los gastos generados por servicios funerarios. Para cobrar ese monto de dinero, el difunto debe haber tenido su afiliación activa y cumplir con las normas vigentes del SIS al momento de su fallecimiento.

De acuerdo al SIS este beneficio se puede solicitar en los siguientes lugares:

El centro de salud donde falleció el asegurado SIS.

el asegurado SIS. El centro de salud más cercano.

El establecimiento donde está afiliado.

Requisitos para cobrar Prestación Económica de Sepelio

El trámite para el pago de la PES es gratuito y se realiza de forma sencilla presentando los siguientes documentos que están en los requisitos:

Ser mayor de edad identificado con DNI o Carné de Extranjería.

identificado con DNI o Carné de Extranjería. Contar con el acta de defunción del asegurado fallecido.

del asegurado fallecido. Contar con el comprobante de pago que señale: Nombres y apellidos del solicitante de la Prestación Económica de Sepelio, así como nombres y apellidos del asegurado SIS fallecido. Concepto de gastos: servicios funerarios o gastos de sepelio, los comprobantes deben ser legibles y no deben tener borrones ni enmendaduras. Importe pagado en soles.

que señale: Nombres y apellidos del solicitante de la Prestación Económica de Sepelio, así como nombres y apellidos del asegurado SIS fallecido. Concepto de gastos: o gastos de sepelio, los comprobantes deben ser legibles y no deben tener borrones ni enmendaduras. Importe pagado en soles. Número de celular o un correo electrónico, para ser notificado.

En zonas rurales, se acepta un recibo con el número de DNI del proveedor del servicio.

Consulta el estado del trámite de la PES del SIS

A través de la PES, el SIS reafirma su compromiso de ayudar a la ciudadanía en momentos difíciles, ofreciendo respaldo económico a las familias peruanas que enfrentan la pérdida de un ser querido. Para saber cuál es el estado del trámite de la PES, solo debes ingresar tu número del DNI en el siguiente ENLACE.

Si deseas más información, puedes llamar de manera gratuita al 113, opción 4, o visitar la plataforma web del SIS. El personal del establecimiento registrará la información en el aplicativo digital "Estamos para ti".

Para recibir notificaciones, el solicitante debe proporcionar un número de celular y un correo electrónico y, una vez aprobada la solicitud, el monto de S/1000 estará disponible en un plazo aproximado de 90 días y podrá cobrarse durante los 12 meses siguientes.

Verifica si estás afiliado al SIS con solo tu DNI

Para conocer el estado de tu afiliación en el SIS y el centro o puesto de salud asignado para tu atención puedes ingresar en este LINK y colocar tu número del DNI e ingresas el código de la imagen captcha.

De esa forma, el SIS anunció que ofrece a sus afiliados la Prestación Económica de Sepelio (PES), por un monto de S/1000, que permite a los familiares de los asegurados fallecidos, aliviar los gastos generados por servicios funerarios.