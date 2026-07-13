Magaly confiesa que ha seguido recibiendo amenazas, pese a que puso una denuncia: "Han vuelto al ataque"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a encender las alarmas al revelar que continúa recibiendo amenazas de muerte, pese a que hace poco denunció públicamente y ante las autoridades el hostigamiento del que viene siendo víctima. La conductora expresó su preocupación porque, lejos de cesar, las intimidaciones se han intensificado y ahora también alcanzan a personas de su entorno cercano.

Magaly denuncia que vive amenazada

La periodista explicó que, en un inicio, quienes la amenazaban utilizaban el nombre de Jefferson Farfán para enviar los mensajes intimidatorios. Sin embargo, tras hacer pública la situación, esa modalidad cambió. Aunque el nombre del exfutbolista dejó de aparecer, las advertencias continuaron con un tono mucho más violento y directo.

Según contó, los delincuentes no solo la tienen como objetivo, sino que también han lanzado amenazas contra su abogado, el productor de su programa e incluso contra las hijas de su representante legal. Esta situación ha incrementado la preocupación de la comunicadora, quien considera que el problema refleja el nivel de inseguridad que afecta al país.

"Después han vuelto al ataque, ya no usan su nombre; pero me amenazan con balazos, con matar a mi abogado, a sus hijas, a mi productor", dijo la 'Urraca'.

Sus declaraciones surgieron mientras comentaba el reciente ataque armado contra el bus de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia, ocurrido en el distrito de Los Olivos. El atentado dejó una persona herida de bala y otro integrante con lesiones leves, hecho que volvió a poner sobre la mesa el avance de la criminalidad y las extorsiones.

Ataque a Las Estrellas de la cumbia

Un nuevo atentado contra el rubro musical se produjo en la capital. En esta oportunidad, las víctimas son tres integrantes de la orquesta "Las Estrellas de la Cumbia", tras el ataque al bus donde dirigían a Trujillo, luego de cumplir una presentación en Independencia.

De acuerdo con lo señalado por el mánager de la orquesta, un auto cerró el paso al bus y a los pocos segundos llegó una moto para comenzar a disparar a la unidad que transportaba a la orquesta chiclayana. En ese sentido, se han contabilizado 13 casquillos de bala en el punto.

A consecuencia del brutal ataque armado en Lima Norte, dos heridos (conductores) de la agrupación fueron atendidos en el lugar de los hechos; mientras que, un músico fue trasladado al hospital del distrito, donde los primeros reportes indican que su situación es "estable".

Lo perpetrado guardaría relación con las amenazas extorsivas recibidas desde noviembre de 2025 por la presunta organización criminal "La Jauría", la cual le había exigido 20 000 soles a la agrupación para dejarlos trabajar sin atentar contra sus miembros o familiares. Ante esta situación, la banda evalúa paralizar sus presentaciones.

De esta manera, Magaly Medina insistió en que ningún ciudadano debería vivir bajo el temor de organizaciones criminales. Por ello, pidió que las autoridades refuercen las investigaciones y adopten medidas más contundentes para identificar y capturar a los responsables de las amenazas, con el fin de evitar que este tipo de hechos continúe afectando a más personas.