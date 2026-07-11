Inglaterra ELIMINA a Haaland y Noruega: gana 2-1 y pasa a semifinales del Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 fue testigo de un cierre de infarto en Miami. En un duelo marcado por la jerarquía individual y el sacrificio colectivo, el marcador terminó por inclinar la balanza a favor de los británicos, quienes sellaron su boleto a semifinales.

Noruega vs Inglaterra: Minuto a minuto

Final del partido

Inglaterra logró vencer a Noruega con un 2-1, pasando a semifinales.

118' | Tarjeta amarilla para Noruega

Kristoffer Ajer recibió tarjeta amarilla por una protesta excesiva sobre el árbitro.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO SUPLEMENTARIO!

Erling Haaland sale del de juego para el ingreso de Jørgen Strand Larsen.

SE TERMINÓ EL PARTIDO PARA HAALAND



Erling no pudo continuar y fue reemplazado para el inicio del segundo tiempo extra. Strand Larsen ingresó en su lugar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/51zNPhWxy2 — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

El delantero no tuvo mucha participación en el encuentro.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EXTRA!

Inglaterra se impuso ante Noruega con un doblete de Jude Bellingham.

100' | Se anula el penal

Noruega puede mantener el aire tras la decisión del VAR.

98' | ¡PENAL PARA INGLATERRA!

Djed Spence recibió una infracción dentro del área por parte de Oscar Bobb.

93' | ¡¡Segundo gol de Inglaterra!!

Bellingham no se queda atrás y lanza su segundo golpe contra los nórdicos.

¿REBOTE? ¡DOBLETE DE BELLINGHAM QUE NO PERDONA!



Nyland la dejó larga en una atajada y Jude llegó justo para poner las cosas 2-1 ante Noruega. pic.twitter.com/0YqRSvm1Rf — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

¡FINAL DEL SEGUNDO TIEMPO Y A SUPLEMENTARIOS!

90' | Se suman siete minutos más

Tiempo complementario para la disputa en Miami.

85' | Más cambios para Inglaterra

Entra Djed Spence en lugar de Nico O'Reilly.

82' | Noruega se acerca hacia el arco rival

Los Vikingos presionan sobre el área contraria ante una Inglaterra que no puede salir del fondo.

78' | Los ingleses reaccionan

Bukayo Saka tiro un centro-arco que se desvió por el costado del poste del arco de los nórdicos.

QUÉ CERCA ESTUVO INGLATERRA



Saka mandó un centro que casi conecta Anderson y Noruega se salvó de milagro.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/f2BJYwAxpe — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

75' | Travesaño de Noruega

Kristoffer Ajer mete un cabezazo tras un remante de Fredrik Aursnes en un tiro de esquina, pero la pelota impactó en el poste

PASÓ DE TODO EN EL ÁREA DE INGLATERRA



Un tiro de esquina que había despejado Pickford terminó con un travesaño que ilusionó a Noruega.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kosGxgfiWC — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

73' | Noruega toma la cancha

Los nórdicos generaron varias aproximaciones sobre el arco de Pickford. Los británicos no están cómodos en Miami.

70' | Regresan al campo con cambios en Inglaterra

Reece James ingresó para reforzar la mitad de la cancha en lugar de Anthony Gordon.

67' | Segunda pausa de hidratación

En el descanso Antonio Nusa y Oscar Bobb entraron en lugar de Andreas Schjelderup y Alexander Sorloth

63' | Noruega domina el juego

Los 'Vikingos' toman rienda de la partida, presionando a los ingleses.

59' | Primer cambio en Noruega

Julian Ryerson se retiró con una molestia física y en su lugar entra Fredrik Aursnes.

57' | Gol anulado

Tras un análisis del arbitraje, se encontró falta tras un empujón de Haaland sobre Anderson.

NO VALE EL SEGUNDO GOL DE NORUEGA



El tanto de Torbjørn Heggem fue anulado por el VAR debido a la falta de Haaland en el tiro de esquina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TUt7GuIpxJ — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

54' | ¡¡Segundo gol de Noruega!!

Torbjørn Heggem se abre paso y encuentra el desempate con un fuerte tiro.

46' | Empieza el segundo tiempo

Ambas selecciones luchan por desempatar el encuentro.

El empate previo al descanso refleja un duelo táctico de máxima exigencia donde la audacia vikinga chocó con la resiliencia inglesa. La igualdad en el marcador tras el tiro de Bellingham deja un encuentro abierto y reñido, convirtiendo la gestión del desgaste y la precisión a los detalles que dejarán los resultados del segundo tiempo.

Comparativa de desempeño.

Finaliza el primer tiempo

45'+2 | ¡¡Inglaterra logra el empate!!

Bellingham logra bajar la tensión al anotar un gol a la portería vikinga.

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

42' | Kane baja su rendimiento

El primer tiempo fue desgastante para el inglés.

35' | ¡¡GOOOOL de Noruega!!

Primer golazo de Andreas Schjelderup.

PFF, PERO QUÉ GOLAZO



Noruega se pone 1-0 en ventaja sobre Inglaterra con este tremendo tanto de Andreas Schjelderup. pic.twitter.com/Z0iSkwjyqM — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

28' | Fallido disparo de Kane

Un potente tiro libre del inglés, que se fue por arriba del arco.

22' | Inglaterra avanza

Noruega logra obtener el balón, pero Inglaterra va con todo.

INGLATERRA TUVO LA PRIMERA DEL PARTIDO



Nico O'Reilly no alcanzó a controlar el balón y generó la jugada con más peligro del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HQEe5mUTnd — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

16' | Primer córner del juego

Inglaterra domina el juego con el primer tiro de esquina.

15' | La paciencia domina

Ante los primeros 15 minutos, se mantiene una jugabilidad muy tranquila.

13' | Noruega se mantiene con el balón

Los 'Vikingos' mantienen el ritmo del juego.

11' | Otra falla de los ingleses

Madueke la vuelve a perder y esta vez, por mano.

8' | ¡Tiro libre para los Inglaterra!

Los ingleses no aprovechan la oportunidad y se la fallan.

5' | Desborde para Inglaterra

Madueke la descuida y deja en el centro a la tribuna.

3' | Sube la presión

Noruega insiste desde la parte superior.

0' | ¡Empieza el partido!

La etapa decisiva hacia el camino de semifinales ha empezado.