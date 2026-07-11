Inglaterra ELIMINA a Haaland y Noruega: gana 2-1 y pasa a semifinales del Mundial 2026

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/07/2026
El Mundial 2026 fue testigo de un cierre de infarto en Miami. En un duelo marcado por la jerarquía individual y el sacrificio colectivo, el marcador terminó por inclinar la balanza a favor de los británicos, quienes sellaron su boleto a semifinales.
Noruega vs Inglaterra: Minuto a minuto
Final del partido
Inglaterra logró vencer a Noruega con un 2-1, pasando a semifinales.
118' | Tarjeta amarilla para Noruega
Kristoffer Ajer recibió tarjeta amarilla por una protesta excesiva sobre el árbitro.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO SUPLEMENTARIO!
Erling Haaland sale del de juego para el ingreso de Jørgen Strand Larsen.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EXTRA!
Inglaterra se impuso ante Noruega con un doblete de Jude Bellingham.
100' | Se anula el penal
Noruega puede mantener el aire tras la decisión del VAR.
98' | ¡PENAL PARA INGLATERRA!
Djed Spence recibió una infracción dentro del área por parte de Oscar Bobb.
93' | ¡¡Segundo gol de Inglaterra!!
Bellingham no se queda atrás y lanza su segundo golpe contra los nórdicos.
¡FINAL DEL SEGUNDO TIEMPO Y A SUPLEMENTARIOS!
90' | Se suman siete minutos más
Tiempo complementario para la disputa en Miami.
85' | Más cambios para Inglaterra
Entra Djed Spence en lugar de Nico O'Reilly.
82' | Noruega se acerca hacia el arco rival
Los Vikingos presionan sobre el área contraria ante una Inglaterra que no puede salir del fondo.
78' | Los ingleses reaccionan
Bukayo Saka tiro un centro-arco que se desvió por el costado del poste del arco de los nórdicos.
75' | Travesaño de Noruega
Kristoffer Ajer mete un cabezazo tras un remante de Fredrik Aursnes en un tiro de esquina, pero la pelota impactó en el poste
73' | Noruega toma la cancha
Los nórdicos generaron varias aproximaciones sobre el arco de Pickford. Los británicos no están cómodos en Miami.
70' | Regresan al campo con cambios en Inglaterra
Reece James ingresó para reforzar la mitad de la cancha en lugar de Anthony Gordon.
67' | Segunda pausa de hidratación
En el descanso Antonio Nusa y Oscar Bobb entraron en lugar de Andreas Schjelderup y Alexander Sorloth
63' | Noruega domina el juego
Los 'Vikingos' toman rienda de la partida, presionando a los ingleses.
59' | Primer cambio en Noruega
Julian Ryerson se retiró con una molestia física y en su lugar entra Fredrik Aursnes.
57' | Gol anulado
Tras un análisis del arbitraje, se encontró falta tras un empujón de Haaland sobre Anderson.
54' | ¡¡Segundo gol de Noruega!!
Torbjørn Heggem se abre paso y encuentra el desempate con un fuerte tiro.
46' | Empieza el segundo tiempo
Ambas selecciones luchan por desempatar el encuentro.
El empate previo al descanso refleja un duelo táctico de máxima exigencia donde la audacia vikinga chocó con la resiliencia inglesa. La igualdad en el marcador tras el tiro de Bellingham deja un encuentro abierto y reñido, convirtiendo la gestión del desgaste y la precisión a los detalles que dejarán los resultados del segundo tiempo.
Finaliza el primer tiempo
45'+2 | ¡¡Inglaterra logra el empate!!
Bellingham logra bajar la tensión al anotar un gol a la portería vikinga.
42' | Kane baja su rendimiento
El primer tiempo fue desgastante para el inglés.
35' | ¡¡GOOOOL de Noruega!!
Primer golazo de Andreas Schjelderup.
28' | Fallido disparo de Kane
Un potente tiro libre del inglés, que se fue por arriba del arco.
22' | Inglaterra avanza
Noruega logra obtener el balón, pero Inglaterra va con todo.
16' | Primer córner del juego
Inglaterra domina el juego con el primer tiro de esquina.
15' | La paciencia domina
Ante los primeros 15 minutos, se mantiene una jugabilidad muy tranquila.
13' | Noruega se mantiene con el balón
Los 'Vikingos' mantienen el ritmo del juego.
11' | Otra falla de los ingleses
Madueke la vuelve a perder y esta vez, por mano.
8' | ¡Tiro libre para los Inglaterra!
Los ingleses no aprovechan la oportunidad y se la fallan.
5' | Desborde para Inglaterra
Madueke la descuida y deja en el centro a la tribuna.
3' | Sube la presión
Noruega insiste desde la parte superior.
0' | ¡Empieza el partido!
La etapa decisiva hacia el camino de semifinales ha empezado.