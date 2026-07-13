Moana tuvo uno de los peores estrenos de películas de Disney de todos los tiempos

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fin de semana pasado, llegó a las salas de cine, el nuevo live action de Disney Studios, 'Moana', una película que adapta el clásico de Disney que hace 10 años conquistó a millones de personas.

El debut que nadie esperaba

Moana siempre se ha caracterizado por su colorido universo marítimo y una excelente banda sonora que a día de hoy sigue resonando por todo lo alto. Con un presupuesto de 250 MDD la película tuvo un debut de aproximadamente 43 MDD solo en Estados Unidos lo cual representa un tropiezo significativo para el estudio del ratón.

Esto porque los ejecutivos esperaban recaudar tan solo en Estados Unidos la cantidad de 65 millones, mientras que a nivel mundial pretendían una cifra de 140 MDD pero, al final solo recaudaron 52 millones de dólares.

Estos datos representan una fracaso considerable para el estudio, estando incluso al nivel de otros tropiezos como 'Dumbo' y 'Blanca Nieves. Combinando las dos cifras mencionadas anteriormente, la película recaudó un total de 95 MDD en todo el mundo, quedándose lejos de los 140 pretendidos inicialmente.

Moana tuvo un estreno accidentado en su primer fin de semana. (Difusión)

Crítica dividida y saturación del mercado

El desempeño comercial de esta tercera entrega de la franquicia parece haber sido afectado por diversos factores estratégicos y de recepción. Según expertos de la industria, la cercanía del estreno con la secuela animada lanzada en 2024, que superó los 1,000 millones de dólares, podría haber saturado el interés del público por la historia.

Además, la cinta se enfrenta a una competencia feroz en la cartelera, compartiendo audiencia con títulos como 'Toy Story 5' y 'Minions & Monsters'. En cuanto a la recepción, existe una marcada brecha entre los especialistas y los espectadores ya que varios les gustó como también las odió.

Hitos históricos y el éxito de la animación

Mientras Moana busca estabilizar su rentabilidad, otros títulos celebran logros significativos. El biopic Michael, centrado en la vida de la estrella del pop, ha hecho historia este fin de semana al superar la barrera de los 1,000 millones de dólares en recaudación global.

Con este hito, se convierte en la segunda película en alcanzar dicha cifra recientemente, tras el éxito de The Super Mario Galaxy Movie. Por otro lado, el cine de animación sigue demostrando su fortaleza. Toy Story 5 ha mantenido un ritmo sólido, alcanzando los 879 millones de dólares tras cuatro semanas en los cines.

Por lo que el estreno del live action de Moana demuestra que incluso las grandes producciones de Disney no tienen garantizado el éxito. A pesar de contar con una franquicia reconocida y con un amplio, factores como la saturación del mercado, la competencia y la comparación con la versión animada influyeron en su desempeño en taquilla.