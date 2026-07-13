Jugador entró al campo con una aguja en la mano durante un partido de la Copa Perú

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Perú volvió a quedar envuelta en una polémica luego de un episodio que generó indignación durante el partido entre Defensor Municipal de Marcona y Domingo Dianderas FC donde un futbolista del conjunto local habría ingresado al terreno de juego con un objeto punzante.

Todo quedó registrado

El incidente ocurrió en el minuto 77 del encuentro disputado en el Estadio Municipal de Marcona, después de una pausa de hidratación. Según las imágenes captadas por la transmisión en vivo, el futbolista Ricardo Jaramillo habría regresado al campo portando un objeto que despertó las sospechas de los integrantes del cuadro visitante.

Tras notar la situación, varios futbolistas de Domingo Dianderas FC se acercaron inmediatamente para reclamarle al jugador rival y solicitar la intervención del árbitro. Los integrantes del equipo chinchano señalaron que el objeto que llevaba Jaramillo era una aguja.

La situación generó sorpresa entre los presentes, debido a que un elemento de esas características no tiene ninguna relación con la práctica deportiva y podría haber provocado una situación mucho más grave de haberse utilizado durante una disputa dentro del partido.

El árbitro permitió continuar el partido

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la decisión arbitral tras el reclamo de los futbolistas. Ricardo Jaramillo continuó participando en el compromiso pese a la acusación realizada por los jugadores de Domingo Dianderas.

El caso ahora deberá ser analizado por las autoridades correspondientes. La Comisión de Justicia de Ica tendrá la responsabilidad de revisar las imágenes de la transmisión, los informes arbitrales y cualquier elemento adicional para determinar si existió una infracción y si corresponde aplicar una sanción.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme la intención del futbolista ni una resolución sobre lo sucedido. Sin embargo, el episodio ya generó cuestionamientos por la gravedad de la situación y por la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Más allá de la polémica, el partido terminó con empate 1 a 1 entre Defensor Municipal de Marcona y Domingo Dianderas FC. El equipo chinchano consiguió rescatar un valioso punto en condición de visitante en un duelo que tuvo muchas emociones hasta los minutos finales.

El resultado dejó la serie abierta en lo deportivo, aunque toda la atención terminó centrada en el polémico episodio protagonizado por el jugador de Defensor Municipal, que ahora deberá ser investigado por los organismos correspondientes de la Copa Perú y a esperar cuál será la decisión final.