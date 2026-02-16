Congresista Elvis Vergara no cree que votos alcancen para censurar al presidente José Jerí

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A víspera del Pleno Extraordinario, donde el Congreso definirá la censura contra José Jerí, el congresista Elvis Vergara señaló que duda que se logre alcanzar los votos para que esta moción proceda y el presidente deje el cargo.

Elvis Vergara: "Siendo realistas, creo que no procede la censura"

Pese a su escepticismo, el titular de la Comisión de Fiscalización indicó que, mañana martes 17 de febrero, votará a favor de la censura contra el mandatario interino, por lo que se mantiene optimista respecto a un escenario favorable.

"Hay una incertidumbre. Yo creo que, siendo optimistas, mañana elegiremos a un nuevo presidente del Congreso y, consecuentemente, a quien se encargue de la presidencia de la República hasta julio. Pero, siendo realistas, yo creo que no", expresó.

En ese sentido, el parlamentario de Acción Popular estimó que es poco probable que "haya quórum" para que la moción contra Jerí prospere.

Asimismo, tras culminar la sesión de fiscalización que se venía llevando a cabo la tarde de hoy lunes, Vergara señaló que, en caso se llegara a censurar o vacar al jefe de Estado, su bancada aun no tiene definido un candidato como propuesta para que asuma el máximo cargo.

Sin embargo, no considera que Maricarmen Alva, expresidenta del Parlamento y congresista de su partido voceada como posible reemplazo de José Jerí, esté en condiciones para asumir el cargo.

Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, duda que proceda censura contra Jerí.

De hecho, Elvis Vergara cuestionó la capacidad de su compañera de bancada de ser imparcial de cara a las Elecciones Generales 2026, que se llevarán a cabo en dos meses.

"De los 10 miembros de la bancada, todos serían presidenciales. Yo creo que (Alva) podría dirigir un momento de crisis, pero un momento electoral donde se necesita transparencia e imparcialidad, no lo sé", sostuvo.

Este martes 17 de febrero, se dará lugar al convocado Pleno Extraordinario en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión a las 10 a.m., donde se pondrán a debate y posterior votación las mociones de censura contra el mandatario José Jerí.

Se elegiría un nuevo presidente del Congreso si censuran a Jerí

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, adelantó que, de aprobarse la moción de censura contra Jerí, se elegirá a un nuevo titular de la Mesa Directiva, encargándosele el cargo de jefe de Estado del Perú.

También indicó que la cantidad de votos que se requieren para censurar al mandatario será la de mayoría simple respecto a los parlamentarios hábiles en la sesión, es decir, aproximadamente 66 votos.