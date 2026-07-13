Jugador de la selección de Noruega habría recibido amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial 2026

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Noruega a manos de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo significó el final del sueño mundialista, sino que también desató una ola de violencia en las redes sociales, especialmente para un jugador, Alexander Sorloth, según denunció su pareja.

Lena Selnes, la novia del delantero del Atlético de Madrid indicó que el futbolista recibió muchas amenazas de muerte e insultos, haciendo público el acoso y anunció que llevará el caso ante la justicia.

La situación se agravó

A través de sus redes sociales, Selnes señaló que la competencia deportiva puede provocar emociones intensas pero consideró que estas no deben convertirse en expresiones violentas ya que no solo dañan a una persona sino a toda una familia.

"El Mundial trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar", escribió Selnes.

Su pareja compartió las múltiples amenazas que recibieron en Instagram. (Composición: Exitosa)

Asimismo, Selnes lamentó que, entre los comentarios, algunos usuarios exigían que Sørloth abandonara el país, mientras que otros lanzaron advertencias contra su integridad, reflejando una vez más el lado más oscuro que puede generar esta competencia deportiva.

No es el primer jugador de este Mundial que recibe amenazas, otro jugador como Jaminton Campaz de Colombia también denunció amenazas en su contra, después de fallar un gol claro ante Suiza. Desde la FIFA aún no se han pronunciado de manera oficial.

La jugada que desató las críticas

El origen de la polémica fue una jugada ocurrida al final del primer tiempo del duelo de cuartos de final. Con Noruega arriba 1 a 0, Martin Ødegaard habilitó a Sørloth, quién avanzó con superioridad numérica junto a Erling Haaland.

Sin embargo, en lugar de asistir rápidamente a Haaland, que quedaba solo frente al arquero inglés, Sørloth decidió continuar la jugada y rematar al arco. El disparo fue bloqueado por la defensa inglesa y, pocos minutos después, Jude Bellingham marcó el empate para Inglaterra, cambiando el rumbo del partido.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

Tras el encuentro, el delantero explicó su decisión y aseguró que inicialmente intentó habilitar a Haaland, pero consideró que el pase estaba cerrado por la marca defensiva y optó por finalizar la acción con un remate.

Este hecho ha reabierto el debate sobre la violencia en el fútbol y la influencia de las redes sociales, donde las jugadas polémicas y los resultados deportivos suelen desencadenar discursos de odio, amenazas y actos de agresión que trascienden el ámbito deportivo.