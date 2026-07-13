Yape sorprende por Fiestas Patrias: Estos personajes históricos aparecen en las constancias de 'yapeo'

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Yape presentó una nueva sorpresa por Fiestas Patrias con una edición especial de sus constancias de 'yapeo', en las que aparecen reconocidos personajes históricos del Perú. La iniciativa busca rendir homenaje a figuras que dejaron huella en el país y convertir cada transferencia en una oportunidad para recordar parte de la historia nacional.

Yape sorprende por Fiestas Patrias

Con motivo de las celebraciones por el aniversario patrio, la plataforma de pagos digitales lanzó una campaña en la que sus usuarios podrán ver imágenes de importantes representantes peruanos en sus constancias de yapeo.

La propuesta combina la tecnología con elementos de identidad nacional para destacar a quienes forman parte del legado del Perú.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Yape explicó que, aunque la manera de realizar pagos ha cambiado con el paso de los años, existen costumbres y valores que permanecen.

La marca hizo referencia a tradiciones como dejar propina, compartir con los demás y recordar a personajes que marcaron la historia del país.

"Con el tiempo la forma de pagar cambió, pero hay cosas que nunca van a cambiar", señala el mensaje de la campaña, resaltando que las constancias de yapeo también pueden evolucionar sin dejar de lado la memoria histórica.

Personajes en constancias de 'yapeo'

Como parte de esta edición especial por Fiestas Patrias, Yape incluyó a reconocidos personajes peruanos que destacaron en diferentes ámbitos.

Entre ellos están el gran Miguel Grau, nuestro máximo héroe de la Guerra del Pacífico; Santa Rosa de Lima, la primera santa de América y recontra querida por todos; y José Abelardo Quiñones, el crack de la aviación peruana.

También aparecen Pedro Paulet, reconocido como uno de los pioneros de la investigación aeroespacial a nivel mundial, y Abraham Valdelomar, escritor y periodista peruano que dejó un importante legado en la literatura nacional.

Según Yape, el plan es que estos personajes nos acompañen en el día a día. Así, cada vez que mandes un 'yapeo', no solo pasas plata, sino que también te llevas un recuerdito de nuestra historia.

"En estas Fiestas Patrias, celebremos las historias que nos inspiran y nos llenan de orgullo como peruanos", fue uno de los mensajes centrales de la campaña, que busca destacar cómo la modernidad y las tradiciones pueden convivir en una misma experiencia.

Así, las nuevas constancias de 'yapeo' por Fiestas Patrias no solo cumplen una función digital, sino que también buscan recordar a los peruanos la importancia de conocer y valorar a los personajes que forman parte de la historia del país.