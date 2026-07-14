Sergio George confirma que está saliendo con Magdyel Ugaz y le celebró su cumpleaños: "La admiro mucho"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sergio George sorprendió al confirmar que mantiene una relación sentimental con la actriz peruana Magdyel Ugaz. El reconocido productor musical reveló que ambos están saliendo oficialmente y que atraviesan una etapa de conocimiento mutuo. La noticia cobró mayor fuerza luego de que también se conociera que compartió junto a ella la celebración de su cumpleaños.

Sergio confirma romance con Magdyel

La confirmación llegó durante una reciente entrevista, en la que el productor decidió aclarar las especulaciones surgidas tras ser visto en el onomástico de la recordada intérprete de "Al fondo hay sitio". Lejos de restar importancia a las imágenes, explicó que no solo asistió al festejo, sino que fue el encargado de organizar gran parte de la celebración.

"Yo le organicé el cumpleaños a Magdyel", confesó Sergio con una sonrisa en el rostro.

Además de revelar que está conociendo sentimentalmente a Magdyel Ugaz, Sergio George destacó la admiración que siente por la actriz, tanto por su trayectoria profesional como por sus cualidades personales. Asimismo, recordó que el primer contacto entre ambos ocurrió hace tres años mediante un mensaje, aunque el reencuentro en persona permitió que el vínculo evolucionara hasta convertirse en una relación.

"Comunicado oficial: Nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona", agregó.

Sergio George y Magdyel Ugaz

¿Qué dijo Magdyel sobre el romance?

Como parte de este momento especial, el productor también compartió en sus redes sociales un video con un collage de fotografías de ambos, acompañado por una versión en salsa del tema "Yo quisiera", de Reik. La publicación fue interpretada por muchos seguidores como una confirmación adicional del romance, ya que reflejaba la cercanía y complicidad que existe entre la pareja.

Por su parte, Magdyel Ugaz ha preferido mantener discreción sobre esta nueva etapa de su vida sentimental. Aunque no ha ofrecido declaraciones públicas respecto a la confirmación realizada por Sergio George, sí compartió en sus redes el emotivo video publicado por el productor y acompañó la publicación con un corazón rojo, un gesto que terminó reforzando las versiones sobre el inicio oficial de su romance.

De esta manera, Sergio George puso fin a las especulaciones sobre su cercanía con Magdyel Ugaz y oficializó el inicio de su romance. Mientras el productor se mostró abierto a hablar de esta nueva etapa, la actriz mantiene la reserva, aunque sus recientes gestos en redes sociales han sido interpretados como una señal de que la relación avanza con ilusión.