Ibai Llanos se pronuncia tras ver fotos falsas suyas generadas por IA durante su viaje a Perú

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ibai Llanos rompió el silencio tras el revuelo de fotos falsas suyas creadas con IA durante su viaje a Perú. El streamer español no dudó en mostrar su reacción frente a tanta locura.

Crean fotos falsas de Ibai Llanos con IA

Ibai Llanos estuvo haciendo de las suyas en Perú y, como no podía ser de otra manera, su llegada fue un verdadero terremoto.

El streamer español, uno de los creadores más influyentes del mundo, recorrió Lima disfrutando de la gastronomía local y visitando Maido, el restaurante elegido como Mejor del Mundo en la lista The World's 50 Best 2025.

Pero su paso por la capital no se quedó solo en lo culinario; su imagen empezó a multiplicarse por redes sociales de manera inesperada.

Ibai Llanos comenzó a notar algo raro en Instagram y otras plataformas. Resulta que imágenes suyas aparecían posando en restaurantes, bares y locales donde jamás había estado.

Lo más surrealista es que algunos negocios compartían estas fotos como si fueran reales, agradeciéndole por su supuesta visita.

Ibai Llanos y su inesperada reacción

El asunto se volvió tan extraño que Ibai Llanos decidió reaccionar públicamente. En un video que rápidamente se volvió viral, aparece revisando cada foto con esa mezcla de incredulidad y humor que tanto lo caracteriza.

Entre carcajadas contenidas, enumeraba los restaurantes y bares donde supuestamente había estado: todos ficticios.

"Lo de la IA se nos ha ido completamente de las manos", dijo, dejando ver su desconcierto. Y para que no quedara ninguna duda, repitió: "No he ido a ninguno de esos restaurantes. A mí me tienen que estar vacilando, ¿pero qué es esto?"

El momento se volvió todavía más cómico al toparse con una imagen en la que aparecía acompañado de varias mujeres: "Si mi madre lo está viendo, esto no es real, es fake totalmente".

Las redes sociales estallaron de inmediato, entre quienes se burlaban de la situación y quienes compartían su sorpresa. Comentarios como "en Perú no te aburres" o "Aquí facturamos todos Ibai" se multiplicaron.

Ibai Llanos se dio una vuelta por Maido

Como ya contamos, Ibai Llanos se dio una vuelta por Maido, el restaurante número uno según The World's 50 Best Restaurants 2025.

En un video que subió a su canal de YouTube, mostró cada momento de su experiencia gastronómica con el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura.

Ahí mismo, Ibai compartió sus reacciones a cada plato, contó qué le parecía la propuesta nikkei de Maido y no dejó de sorprenderse con esa mezcla única de cocina peruana y japonesa.

Ibai Llanos vivió un episodio digno de contar durante su viaje a Perú. Ante las imágenes falsas suyas generadas por IA, reaccionó con sorpresa y humor.