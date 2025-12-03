Cercado de Lima: Bus de 'El Rápido' atropella y deja gravemente herido a hombre de 69 años

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la empresa El Rápido atropelló a Freddy Gonzalo Carranza Sánchez, de 69 años, en el Cercado de Lima. El hombre resultó gravemente herido y su familia espera un milagro mientras él pelea por su vida en la UCI. Las autoridades, por su parte, continúan investigando lo ocurrido.

El último martes 02 de diciembre, aproximadamente a las 8:40 p.m., un hombre de 69 años fue atropellado por un bus de la empresa El Rápido en la avenida Universitaria, cerca de la intersección con la avenida Colonial, en el Cercado de Lima.

La víctima, Freddy Gonzalo Carranza Sánchez, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local, y su estado es crítico.

Edith Carranza, hermana de Freddy Gonzalo Carranza Sánchez, se mostró visiblemente afectada por la situación y relató cómo se encuentra la víctima tras el terrible accidente.

"Por lo que me están diciendo, tiene fractura y lo van a operar, porque ha estado sangrando por el oído. Estamos hablando de algo que, de repente, no pasa", relató Edith Carranza a Exitosa.

La hermana de la víctima también expresó su desconcierto sobre los motivos por los que su hermano se encontraba en ese lugar a esa hora, recordando además que hace apenas cuatro meses la familia sufrió la pérdida de su madre.

Investigación en curso y antecedentes del conductor

El conductor del bus fue identificado como Wilfred Antonio Rodríguez Boraude, de 27 años y nacionalidad venezolana.

Actualmente se encuentra en la Comisaría Unidad Vecinal 3, donde pasa por las diligencias del caso. La PNP verifica si contaba con licencia para conducir este tipo de unidad y estudia las circunstancias exactas del accidente.

Cabe señalar que la unidad de transporte tiene dos infracciones de tránsito graves registradas, lo que añade tensión al caso y genera preocupación sobre la seguridad de los vehículos en circulación.

Según fuentes policiales, la zona donde ocurrió el accidente no es un paso peatonal, sino el carril central de una vía con alto flujo de transporte público, aumentando el riesgo de accidentes graves.

