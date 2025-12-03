Mario Irivarren y Laura Spoya dejan sin palabras a Pol Deportes con lujosos regalos: "Te lo mereces"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los conductores de La Manada sorprendieron a todos con un gesto inesperado hacia Cliver Huamán, alias Pol Deportes. Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya dejaron sin palabras al joven andahuaylino con lujosos regalos.

Pol Deportes llega al set de La Manada

Lo que empezó como una simple visita al popular podcast La Manada terminó convirtiéndose en una día que Pol Deportes jamás olvidará.

Cliver Huamán, el joven creador de contenido deportivo que con solo 15 años se ganó el corazón de las redes narrando la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, volvió a ser protagonista... pero esta vez por una razón aún más especial.

Todo se remonta a aquella noche en Lima, cuando Cliver Huamán narró la final por su cuenta, sin acreditación oficial por su edad, pero con una pasión tan grande que lo catapultó directamente a la viralidad.

Esa historia tocó a miles, entre ellos a los conductores de La Manada, quienes decidieron invitarlo y tener un gesto que nadie esperaba.

La Manada sorprende a Pol Deportes

Mientras conversaban sobre fútbol y sobre cómo nació su amor por la narración, Gerardo Pe no pudo evitar preguntarle algo que terminaría desencadenando el primer regalo. "¿Sueles ver mucho fútbol?". Pol Deportes respondió: "No veo mucho porque no tengo tele".

La revelación dejó a todos mudos por un segundo, pero Gerardo Pe reaccionó al instante, casi sin pensarlo. "Yo te regalo la tele. Te regalo la tele, hermano", prometió.

Laura Spoya, que escuchaba atenta y conmovida, decidió no quedarse atrás. Apenas terminó el entusiasmo por el televisor, tomó la palabra y dijo: "Ya, yo te regalo un equipo de creación de contenido... viene micro, estabilizador, luces".

Pol Deportes apenas podía procesar todo lo que estaba pasando, pero aún venía algo más. Mario Irivarren cerró el inesperado trío de obsequios con una promesa que hizo estallar a todo el set de La Manada.

"Yo tengo un negocio de celulares, entonces voy a hablar con mis socios. Bueno, es más, ya les pregunté en el grupo y me han dicho que sí. Entonces, te vamos a regalar un iPhone para que tus videos tengan la mejor calidad porque te lo mereces", expresó.

Así terminó la sorprendente visita de Pol Deportes al set de La Manada. Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya lo deslumbraron con lujosos regalos que jamás pensó recibir, un reconocimiento directo a su esfuerzo y dedicación.