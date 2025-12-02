Así se vivió la narración de Pol Deportes durante el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por L1 MAX

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, cumplió un sueño al narrar parte del segundo tiempo del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la ida de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025 en L1 Max.

Pol Deportes en la final de la Libertadores 2025

Cliver Huamán no es un narrador cualquiera. Con apenas 15 años, este joven peruano se volvió viral por su increíble dedicación.

Viajó desde Andahuaylas hasta Lima para estar en uno de los cerros que rodean el Estadio Monumental y narrar la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo.

Su pasión por el deporte y la narración lo llevó a captar la atención de medios de Argentina, Bolivia y España, quienes se interesaron por su historia.

Pol Deportes narra el Alianza vs. Cristal

Ahora, Cliver Huamán tuvo la oportunidad de estar en el Estadio Nacional para la semifinal de los Playoffs de Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

A través de L1 MAX, tomó el micrófono al inicio del segundo tiempo, cuando Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, le dio el pase tras el saque del medio.

Fue un minuto en el que Pol Deportes demostró todo lo que sabe y cumplió un sueño que muchos jóvenes solo imaginan.

Peter Arévalo elogia a Pol Deportes

Antes del partido, el comentarista deportivo Peter Arévalo no dudó en elogiar a Cliver Huamán: "Eres el reflejo de aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo del país a partir de su esfuerzo".

"Quiero felicitarte y decirte que me siento orgulloso de esa rebeldía que mostraste ante la adversidad. La vida y el fútbol, que es tu pasión, te van a dar el lugar que mereces. Esto es paso a paso, primero caminar y después correr", añadió.

Pero la experiencia no terminó ahí. Sporting Cristal le brindó un obsequio especial. El director deportivo Julio César Uribe se acercó para felicitarlo por su sacrificio y dedicación, entregándole un pequeño recuerdo del club.

El popular Pol Deportes, quien llevaba puesta la camiseta de Los Chankas, club de su provincia natal, comentó: "Mi papá es hincha de Sporting Cristal", demostrando que su pasión por el fútbol viene de familia.

Cliver Huamán, alias Pol Deportes, vivió una experiencia inolvidable narrando parte del segundo tiempo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por L1 Max. Con su talento y pasión, se ganó el reconocimiento de todos los que siguieron su historia.