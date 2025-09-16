Estados Unidos: Trump anuncia el retraso por tres meses de la prohibición contra aplicación china TikTok

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva orden ejecutiva ha sido firmada por Donald Trump, en la que se retrasa por tres meses la prohibición sobre la aplicación china Tiktok. Esto se consiguió luego de una reunión celebrada en Madrid, España, entre representantes comerciales de Estados Unidos y la potencia asiática.

Aplazada hasta diciembre

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se citó con el viceprimer ministro chino, He Lifeng en la capital española. En la negociación que sostuvieron, llegaron a un acuerdo para que la prórroga a la restricción se fije hasta el 16 de diciembre de este año. Así lo confirmó el presidente norteamericano.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo. Hemos hecho un buen acuerdo, espero que sea bueno para los dos países, pero un trato diferente al que hicieron en el pasado", manifestó el inquilino de la Casa Blanca ante los medios.

@alarabiya_eng President Donald Trump says US and China have a deal that will keep the short-video app TikTok operating in the United States, transferring its US assets to US owners from China's ByteDance. #Trump #TikTokBuyer ♬ original sound - Al Arabiya English

Sobre los compradores, Trump aseguró que próximamente anunciará a quien adquirirá ByteDance, la empresa matriz con sede en China. Por este motivo se generó la prohibición, debido a que la ley estadounidense prohíbe que una firma opere teniendo su base en un país extranjero.

"Estaremos anunciándolo pronto. Tenemos a un buen grupo de grandes compañías que quieren comprarlo, y tú sabes, los niños lo quieren tanto. Tengo a padres que me llaman. No la quieren para ellos, la quieren para sus hijos. Dicen que si no lo hago, estarán en grandes problemas con ellos. Odio ver valores como ese tirados por la ventana", sentenció.

La venta de la matriz de TikTok

Durante la administración de Joe Biden, se aprobó una ley que prohibía esta red social en suelo estadounidense, a menos de que sea adquirida por alguien de ese país. La restricción no fue inmediata y se retrasó en más de una ocasión. Una vez con Trump en el poder, ha estado en la búsqueda constante de un nuevo acreedor.

Si no se llega a concretar la compra, aplicaciones como Apple o Google, deberían eliminar la aplicación de sus plataformas. Un escenario similar al que vivió Huawei, cuando sus equipos dejaron de contar con los servicios del popular buscador.

Por consiguiente, Donald Trump confirmó que ha retrasado por tres meses la prohibición contra TikTok en Estados Unidos. Esto debido a que llegó a un acuerdo con el gobierno de China, y faltan finiquitar detalles para la compra de la empresa matriz.