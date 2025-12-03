Paolo Guerrero regala su camiseta a Pol Deportes tras el Alianza vs. Cristal y le dice algo especial

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero tuvo un gesto inolvidable con Cliver Huamán, alias Pol Deportes, tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El histórico goleador de la selección peruana le regaló su camiseta, acompañada de un emotivo mensaje que quedó para el recuerdo.

Paolo Guerrero regala su camiseta a Pol Deportes

El emocionante gesto de Paolo Guerrero se dio luego del intenso partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde el joven narrador Pol Deportes se hizo notar por su talento.

Tras el pitazo final, Paolo Guerrero se acercó a Pol Deportes y le entregó su camiseta, un momento que quedó inmortalizado en fotos y videos compartidos en redes sociales.

Pol Deportes no podía ocultar su emoción: "La verdad fue un sueño tremendo. Paolo Guerrero es uno de los referentes de la selección peruana de fútbol".

"Aún recuerdo cuando jugó el Mundial con la selección peruana. Era mi sueño tener una camiseta de él, era mi sueño también conocerlo y ahora lo conocí en persona, un grande siempre", añadió.

¿Qué le dijo Paolo Guerrero a Pol Deportes?

Además del regalo, Paolo Guerrero tuvo un momento especial con Pol Deportes al intercambiar palabras de aliento. "Me felicitó y dijo que vio mi video narrando la Copa Libertadores", recordó el joven de 15 años.

Cabe precisar que, antes del emotivo encuentro, el directivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, le había regalado una camiseta del club rimense, un gesto que Pol Deportes no dudó en recordar y agradecer.

"También agradezco a mis amigos de Sporting Cristal que me regalaron también una camiseta", añadió muy contento.

Pol Deportes narró el Alianza vs. Cristal

Hay que precisar que Cliver Huamán cumplió otro sueño tras tomó los micrófonos para narrar los primeros minutos del segundo tiempo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por los Playoffs de la Liga 1.

El joven narrador sorprendió a todos, incluso a Mr. Peet, con su emoción y pasión al transmitir el inicio del complemento.

"Se me cumplieron varios sueños. Es la primera vez que entro a un estadio en Lima y también es mi primera vez en el Nacional. Gracias por cumplirlo", dijo en conversación con el comunicador Eduardo Combe.

En definitiva, el gesto de Paolo Guerrero con Pol Deportes tras Alianza Lima vs. Sporting Cristal demuestra cómo los referentes del fútbol peruano inspiran a las nuevas generaciones. La camiseta, el abrazo y sus palabras quedarán como un recuerdo lleno de emoción.