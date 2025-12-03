SMP: Delincuentes disparan 29 veces contra pollería tras amenazas de extorsión

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una pollería en San Martín de Porres (SMP) vivió una noche de terror tras recibir al menos 29 disparos, presuntamente como parte de extorsiones que ya venían sufriendo los dueños. Afortunadamente no hubo heridos, pero el peligro sigue latente mientras las autoridades investigan el caso.

Pollería es atacada a balazos en SMP

En el distrito de San Martín de Porres, la tranquilidad se rompió cuando un grupo de sujetos armados llegó frente a una conocida pollería, misma que está ubicada cruzando la avenida Pacasmayo.

Según las autoridades, los delincuentes dispararon al menos 29 veces contra esta concurrida pollería, dejando casquillos esparcidos en la zona y varios impactos visibles en las paredes del segundo, tercer y cuarto piso del local.

El ataque, que ocurrió aproximadamente a las 10:00 p.m. del martes 2 de diciembre, no dejó ningún herido, aunque sí puso en riesgo a todos los clientes que todavía permanecían en el establecimiento.

Los impactos se concentraron principalmente en las zonas donde funcionan los pisos de vivienda de los propietarios, una sala de recepciones y cerca de los juegos infantiles, lo que evidencia el alto riesgo que este tipo de ataques representa para todos.

Los vecinos de la zona, por su parte, expresaron su preocupación por la recurrencia de este tipo de ataques. Ellos piden mayores medidas de seguridad para locales comerciales que, como esta pollería, han sido amenazados y atacados en más de una ocasión.

Dueños de pollería fueron amenazados

No se trata de un hecho aislado. Los dueños de la pollería ya habían sido víctimas de amenazas en semanas anteriores.

Este grupo de delincuentes habría estado exigiéndoles una gran cantidad de dinero para dejarlos trabajar, según informaron las fuentes policiales.

Incluso, el pasado 20 de noviembre, intentaron robar el local, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado en San Martín de Porres.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de este cobarde ataque y determinar si existe alguna relación directa con las extorsiones previas.

La pollería de San Martín de Porres (SMP) continúa siendo blanco de ataques tras las amenazas de extorsión que vienen sufriendo sus dueños. El ataque a balazos, que dejó 29 casquillos en la escena, demuestra la peligrosidad de la situación.