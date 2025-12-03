Ate: Incendio en cochera deja más de 15 buses de transporte público calcinados

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte incendio en una cochera del distrito de Ate destruyó 15 unidades de transporte público, afectando a choferes y cobradores que perdieron su herramienta de trabajo. Las autoridades investigan si se trata de un accidente eléctrico o un posible ataque extorsivo.

La madrugada del último miércoles 3 de diciembre, un incendio arrasó una cochera en la avenida Húsares de Junín, en el distrito de Ate, consumiendo al menos 15 buses de diferentes empresas de transporte público.

Afortunadamente, no se reportaron heridos en el lugar de los hechos; sin embargo, el daño económico es realmente fuerte.

🔴🔵Un incendio en una cochera de Ate dejó más de 15 buses de transporte público totalmente calcinados. Choferes y propietarios lamentan la pérdida y temen por el futuro de su trabajo.



El fuego se extendió rapidísimo por lo juntos que estaban los buses, dejando a los trabajadores completamente desconcertados y sin nada para seguir trabajando.

Los trabajadores de las empresas afectadas quedaron totalmente desconsolados al ver cómo el fuego había consumido sus unidades.

"Ahora hemos perdido todo, todos, no tenemos nada para trabajar", expresó uno de los trabajadores afectados, todavía sin saber qué harán ahora.

Posible cortocircuito o extorsión detrás del incendio

Empleados y choferes, entre hombres y mujeres, estaban muy preocupados por su día a día, porque muchas de esas unidades eran su principal fuente de ingresos.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido confirmadas. Según los primeros indicios, el fuego podría haber sido provocado por un cortocircuito.

Algunos trabajadores comentaron que no tenían conocimiento de amenazas recientes, por lo que no se descarta que pudiera tratarse de un acto extorsivo, dada la naturaleza de los ataques que a veces sufren los transportistas en la capital.

Como en cada caso, la Policía Nacional del Perú se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta del incendio y evaluar si existen antecedentes de amenazas contra las empresas involucradas.

El incendio en la cochera de Ate que destruyó 15 buses de transporte público ha dejado sin trabajo a numerosos choferes y cobradores. Mientras la PNP investiga si fue un cortocircuito o un ataque extorsivo, los trabajadores ahora deben afrontar la pérdida de sus herramientas de trabajo.