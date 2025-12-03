RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Siniestro

Ate: Incendio en cochera deja más de 15 buses de transporte público calcinados

Un fuerte incendio arrasó con más de 15 buses de transporte público en una cochera de Ate. Los trabajadores quedaron sin su principal herramienta de trabajo y consternados por lo ocurrido.

Ate: Incendio en cochera deja más de 15 buses de transporte público calcinados
Ate: Incendio en cochera deja más de 15 buses de transporte público calcinados (Composición Exitosa)

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Un fuerte incendio en una cochera del distrito de Ate destruyó 15 unidades de transporte público, afectando a choferes y cobradores que perdieron su herramienta de trabajo. Las autoridades investigan si se trata de un accidente eléctrico o un posible ataque extorsivo.

Fuerte incendio arrasa con buses en cochera de Ate

La madrugada del último miércoles 3 de diciembre, un incendio arrasó una cochera en la avenida Húsares de Junín, en el distrito de Ate, consumiendo al menos 15 buses de diferentes empresas de transporte público.

Afortunadamente, no se reportaron heridos en el lugar de los hechos; sin embargo, el daño económico es realmente fuerte.

El fuego se extendió rapidísimo por lo juntos que estaban los buses, dejando a los trabajadores completamente desconcertados y sin nada para seguir trabajando.

Cercado de Lima: Bus de 'El Rápido' atropella y deja gravemente herido a hombre de 69 años
Lee también

Cercado de Lima: Bus de 'El Rápido' atropella y deja gravemente herido a hombre de 69 años

Los trabajadores de las empresas afectadas quedaron totalmente desconsolados al ver cómo el fuego había consumido sus unidades. 

"Ahora hemos perdido todo, todos, no tenemos nada para trabajar", expresó uno de los trabajadores afectados, todavía sin saber qué harán ahora.

Posible cortocircuito o extorsión detrás del incendio

Empleados y choferes, entre hombres y mujeres, estaban muy preocupados por su día a día, porque muchas de esas unidades eran su principal fuente de ingresos.

Rutas de Lima pide a Municipalidad de Lima recibir concesión el 3 de diciembre: "Imposible seguir operando"
Lee también

Rutas de Lima pide a Municipalidad de Lima recibir concesión el 3 de diciembre: "Imposible seguir operando"

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido confirmadas. Según los primeros indicios, el fuego podría haber sido provocado por un cortocircuito.

Algunos trabajadores comentaron que no tenían conocimiento de amenazas recientes, por lo que no se descarta que pudiera tratarse de un acto extorsivo, dada la naturaleza de los ataques que a veces sufren los transportistas en la capital.

Como en cada caso, la Policía Nacional del Perú se encuentra realizando las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta del incendio y evaluar si existen antecedentes de amenazas contra las empresas involucradas.

El incendio en la cochera de Ate que destruyó 15 buses de transporte público ha dejado sin trabajo a numerosos choferes y cobradores. Mientras la PNP investiga si fue un cortocircuito o un ataque extorsivo, los trabajadores ahora deben afrontar la pérdida de sus herramientas de trabajo.

Temas relacionados ACTUALIDAD Ate buses de transporte público cochera incendio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA