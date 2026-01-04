Mónica Sánchez revela su temor por el futuro de Venezuela frente a un gobierno de Donald Trump

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Mónica Sánchez habló sobre la situación de Venezuela y reveló su temor por su futuro frente a un gobierno de Donald Trump. Su mensaje en redes sociales generó todo tipo de comentarios.

Mónica Sánchez y su mensaje por Venezuela

Mónica Sánchez volvió a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre la compleja situación política de Venezuela.

A través de Instagram, la exactriz de Al fondo hay sitio mostró su postura luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La publicación generó comentarios entre sus seguidores.

Con un tono reflexivo y cargado de empatía, Mónica Sánchez se dirigió especialmente a los ciudadanos venezolanos que tuvieron que abandonar su país en busca de mejores oportunidades.

En su publicación, la actriz dejó en claro que su mensaje no partía desde la indiferencia, sino desde una preocupación profunda por quienes han sufrido las consecuencias del conflicto político y social.

"Hermanos venezolanos que se vieron desterrados y arrojados a vidas sin derechos ni calidad", fue una de las frases que más resonó entre sus seguidores y que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Mónica Sánchez revela su temor por el futuro de Venezuela

Mónica Sánchez y su mensaje contra Trump

Sin embargo, el mensaje de Mónica Sánchez no se quedó solo en la empatía. La actriz también reveló su temor por el futuro de Venezuela frente a un gobierno de Donald Trump, luego de que se anunciara que el mandatario estadounidense asumiría la administración del país hasta una transición política.

La artista cuestionó duramente el concepto de democracia que podría implementarse bajo este nuevo escenario y dejó preguntas abiertas que generaron debate.

"¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación?", escribió Mónica Sánchez, mostrando su inquietud por las decisiones que se estarían tomando tras la caída del régimen venezolano.

Más adelante, la actriz fue aún más directa al referirse al accionar del presidente de Estados Unidos, dejando en evidencia su incomodidad ante lo que considera una actuación preocupante.

"También mi preocupación y estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump", señaló, haciendo alusión al historial que, según ella, acompaña al mandatario norteamericano.

Mónica Sánchez alerta por recursos de Venezuela

En su mensaje, Mónica Sánchez también puso sobre la mesa un tema sensible: la soberanía de Venezuela y el control de sus recursos naturales.

La actriz cuestionó abiertamente si este nuevo escenario garantizará estabilidad y paz para el país sudamericano.

"¿Desconocer sus propios liderazgos y autoridades, además de intervenir y tomar el control del petróleo y la economía?", escribió.

Finalmente, Mónica Sánchez cerró su reflexión con una advertencia que muchos interpretaron como un llamado de atención no solo para Venezuela, sino para toda la región.

"La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende de si esa democracia o esa dictadura le entrega sus recursos naturales. Van por todo".

Y añadió: "Y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueven ideologías. El dinero no tiene bandera".

De esta manera, Mónica Sánchez volvió a generar polémica al revelar su temor por el futuro de Venezuela frente a un gobierno de Donald Trump, dejando en claro su postura y preocupación por el destino político, social y económico del país.