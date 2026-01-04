ATU intensifica operativos de fiscalización en balnearios de Lima y Callao por verano 2026

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), ha intensificado desde el pasado mes de diciembre los operativos de fiscalización por el verano 2026. Por tal motivo, personal se encuentra operando en diversos puntos de Lima y Callao, yendo desde Ancón hasta Pucusana.

En favor de la ciudadanía

Desde el 20 de diciembre del año anterior este organismo intensificó su presencia en las rutas de la capital, con el objetivo de que se cumplan las normas de tránsito. Para ello, se viene realizando trabajos coordinados con la Policía Nacional y 13 municipalidades con jurisdicción en zonas de playa.

Estas acciones se vienen desarrollando en la Costa Verde (Miraflores, San Miguel, San Isidro y Chorrillos), seis en Lima Sur (Lurín, Villa El Salvador, Punta Hermosa, Santa María del Mar, San Bartolo y Pucusana) y tres en el Callao (La Punta, Ventanilla y Callao).

☀️🏖️ Verano seguro en las playas



La ATU intensifica la fiscalización del transporte público en los balnearios de Lima y Callao. Con operativos permanentes junto a la PNP y 13 distritos con jurisdicción en zonas de playa, desde Ancón hasta Pucusana y el Callao. pic.twitter.com/80ll7wP403 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 4, 2026

Para fortalecer su labor, los fiscalizadores hacen uso de las cámaras de vigilancia para el seguimiento de unidades infractoras, de acuerdo a los acuerdos permitidos. Esto sirve para la identificación de paraderos informales y la incorporación de 81 fiscalizadores para reforzar el control durante el verano.

Los operativos sirven para agilizar el flujo vehicular en horas puntas, cuando los veraneantes entran y salen de las playas. Así lo dio a conocer el subdirector de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la ATU, Luis Rivera.

"Se han ejecutado operativos de fiscalización en Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María del Mar, así como en los accesos al balneario de Ancón. En el Callao, también se han realizado intervenciones a los vehículos que trasladan pasajeros. Nuestras acciones son tanto para formales y como informales", indicó.

Buses sin licencia al depósito

Una de las acciones que ha ejecutado el organismo es el traslado de vehículos sin licencia a los depósitos municipales. Esto se ha visto en Punta Hermosa, con cuatro buses que no contaban con permisos ni seguro contra accidente de tránsito (SOAT) y aplicación de multas de una UIT (S/. 5500).

"Estamos revisando que todos los vehículos cuenten con la documentación correspondiente, como el título habilitante, el SOAT vigente, el CITV vigente y, muy importante, la licencia de conducir con la categoría que autoriza el transporte de pasajeros" refirió.

Por la temporada de verano 2026, la ATU comenzó desde diciembre operativos de fiscalización en los principales balnearios y playas de Lima y Callao. Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los veraneantes.