Facebook: Meta eliminará el clásico botón de 'Me gusta' a partir del 2026

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los botones de reacciones de Facebook marcaron un antes y después en la historia de las redes sociales. En un comunicado oficial, Meta anunció que eliminará definitivamente los emblemáticos botones de 'Me gusta' y 'Comentar' a partir del 2026.

La compañía dueña de Facebook, Meta, emitió un comunicado publicado en 'Meta for Developers' donde anunció la radical decisión, que se aplicará solo para sitios webs externos desde el 10 de febrero del 2026.

Según señalaron, esta polémica eliminación responde a la necesidad de centrarse en otras funciones que aportan mayor valor a desarrolladores y empresas. Además, la empresa fundada por Mark Zuckerberg informó que estos botones ya no son usados como antes por los usuarios.

El uso de los botones 'Me gusta' y 'Comentar' ha disminuido considerablemente.

"Este cambio refleja nuestro compromiso de mantener una plataforma moderna y eficiente que satisfaga las necesidades actuales de los desarrolladores y, al mismo tiempo, nos permita invertir en innovaciones futuras. Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente con la evolución del entorno digital", explicó Meta.

Además, el mismo 10 de febrero, estos plugins empezarán a desactivarse de manera progresiva y pasarán a mostrarse como un píxel invisible (0x0), para evitar fallas o interferencias en las webs donde estaban integrados.

Este ajuste solo retirará el contenido del plugin y no debería alterar el funcionamiento general del sitio.

Cambio no afectará a desarrolladores

Para los desarrolladores, este cambio no representa ningún riesgo ni implica ajustes obligatorios. A partir del 10 de febrero del 2026, los botones dejarán simplemente de mostrarse en las páginas donde estaban integrados, sin generar errores ni afectar la funcionalidad del sitio.

Si bien no es necesario realizar ninguna acción, Meta sugiere que quienes deseen conservar una experiencia más limpia, pueden retirar el código del plugin cuando lo consideren conveniente. Es importante que tomen nota que el plazo para hacerlo se extiene hasta esa misma fecha.

Con esta medida, Meta cierra definitivamente una etapa en la que los sitios web externos se beneficiaban de la visibilidad que generaban los 'likes' de Facebook, enfocando ahora la interacción y los datos dentro de su propio ecosistema.

¿Qué significa que se elimine el 'Me gusta' en webs externas?

Esta medida en webs externas implica que ya no será posible interactuar con contenido fuera de Facebook usando este plugin.

Las páginas que antes mostraban el contador de likes o permitían dar 'Me gusta' directamente desde su sitio, dejarán de hacerlo, pues estos botones dejarán de renderizarse y quedarán invisibles.

La interacción con estos botones quedará limitada a la propia plataforma de Facebook.