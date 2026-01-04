Tony Rosado sufre accidente automovilístico y su esposa revela cómo se encuentra

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 2026 comenzó con un susto para Tony Rosado, quien sufrió un accidente automovilístico en plena ruta hacia Camaná, donde tenía programado un compromiso artístico. Su esposa ya Susana Pacheco aclaró cómo se encuentra tras el incidente.

Tony Rosado sufre accidente automovilístico

Todo ocurrió cuando Tony Rosado se desplazaba por carretera rumbo a Camaná, en Arequipa, para cumplir con una presentación artística.

Según relató su esposa, la situación provocó un gran susto tanto para el cantante como para las personas que lo acompañaban en el vehículo.

A pesar del impacto y los daños materiales en el automóvil, Tony Rosado logró llegar a su destino y cumplir con la actuación programada, demostrando su profesionalismo y compromiso con su público.

"Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga", expresó Susana Pacheco en sus redes sociales.

Además, compartió un video donde se observaban los daños en la parte delantera del vehículo. La publicación fue replicada por el propio cantante, evidenciando la magnitud del accidente.

Esposa de Tony Rosado aclara su estado de salud

Tras el susto, la esposa del artista se encargó de calmar la preocupación de los fans al revelar que Tony Rosado se encuentra estable.

La artista resaltó la fortaleza física del intérprete, que le permitió continuar con sus actividades profesionales pese al incidente.

"Gracias a Dios solo fueron golpes, pero su fortaleza es impresionante y pudo presentarse sin problema", añadió Susana Pacheco, transmitiendo confianza sobre la recuperación del cantante.

No es la primera vez que sufre un accidente

Cabe recordar que Tony Rosado ya ha pasado por situaciones similares. En 2014, la camioneta que conducía colisionó con la parte posterior de un camión en el caserío El Tabanco, distrito de El Tallán, Piura.

Afortunadamente, en aquel incidente, al igual que en el actual, el cantante salió ileso y continuó con su carrera sin mayores contratiempos, demostrando que los accidentes no han mermado su energía ni su pasión por la música.

Tras ese accidente, Tony Rosado, aseguró que continuaría con sus presentaciones. "He vuelto a nacer. Tengo que agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Continuaremos con nuestras presentaciones", publicó.

El accidente automovilístico protagonizado por Tony Rosado sorprendió a sus seguidores, pero gracias a la declaración de su esposa, Susana Pacheco, se pudo conocer que el cantante se encuentra estable y con algunos golpes leves.