Llegó el 'Rayo': Extremo argentino Héctor Fertoli habló tras arribar a Lima para firmar con Universitario

De a pocos van llegando las nuevas incorporaciones de Universitario de Deportes para la temporada 2026 y el más reciente ha sido Héctor Fértoli, el extremo argentino que arribó para firmar su vínculo con los cremas. En declaraciones que dio para la prensa, manifestó su alegría y ganas de jugar con el actual tricampeón peruano.

Orgulloso de llegar a la 'U'

Tras pisar el aeropuerto Jorge Chávez, el 'Rayo' fue abordado por diversos medios de comunicación, para los cuales respondió sin problemas. El atacante que llega cedido con opción a compra, expresó su gusto por jugar en el equipo que ha dominado la Liga1 y que busca hacer una buena Copa Libertadores.

"Que sea tricampeón, que vaya a jugar la Copa Libertadores este año, la verdad que es un orgullo para mí poder venir acá, que hayan confiado en mí, así que estoy muy contento", manifestó Fértoli.

"Es un orgullo para mí venir aquí. Puedo ofrecer desequilibrio. Me gusta mucho (jugar) por izquierda, de extremo, de segunda punta o como interno"



El jugador de 31 años que proviene de Tigres de la Primera División de su país (cedido desde Racing), expresó su gratitud con los hinchas merengues, que desde que se conoció sobre su arribo, lo saludaron en redes. Sobre lo que puede aportar, aseguró ser un futbolista que puede desempeñarse por ambos extremos del campo.

He sentido el cariño de la gente incluso antes de firmar, sé que es un club gigante y estoy muy contento. Puedo ofrecer desequilibrio por ambas bandas y variantes al entrenador; me gusta jugar de extremo izquierdo, interno o de segunda punta", aseveró.

Las estadísticas del 'Rayo' Fértoli

Durante el 2025, el extremo argentino tuvo poca actividad con su equipo, que no llegó a disputar competiciones internacionales. Tanto por liga y por la copa local, llegó a jugar 19 partidos, consiguiendo anotar en dos ocasiones y dando una asistencia. Su poca participación no se debió a lesiones, sino a decisiones del entrenador Diego Dabove.

El último encuentro en el que tuvo minutos fue el 26 de setiembre, iniciando desde el banco de suplentes y teniendo solo 22 minutos en el campo, en un cotejo válido por la fecha 10 del Clausura argentino. Las seis siguientes fechas entró en lista, pero no llegó a tener participación.

