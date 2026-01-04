RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Crece tensión diplomática

"No durará mucho": Donald Trump cuestiona a Gustavo Petro y sugiere posible acción sobre Colombia

El presidente estadounidense lanzó duras acusaciones contra su homólogo colombiano y dejó abierta la posibilidad de medidas más contundentes, argumentando que la gestión de Petro sería insostenible.

Trump dejó abierta posibilidad de iniciar operaciones en Colombia.
Trump dejó abierta posibilidad de iniciar operaciones en Colombia. (Composición Exitosa)

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/01/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas diplomáticas en América Latina con declaraciones dirigidas contra el mandatario colombiano Gustavo Petro.

Desde el Air Force One, Trump calificó a Petro como "un hombre enfermo" y advirtió que su gobierno "no durará mucho". El mensaje se produjo en medio de la tensión regional tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, operación que marcó un giro en la política estadounidense hacia la región.

Acusaciones directas

Trump aseguró que Colombia está "muy enferma" y gobernada por un líder que, según él, "produce cocaína y la vende a Estados Unidos". En sus palabras, Petro "no va a estar haciéndolo por mucho tiempo", lo que fue interpretado como una advertencia explícita sobre la continuidad del gobierno colombiano.

Consultado por la prensa sobre si contemplaba una intervención militar, el mandatario respondió: "Suena bien para mí. Sí", dejando abierta la posibilidad de acciones más contundentes.

Gustavo Petro responde: "Yo no tengo carro, ni haciendas"

Las declaraciones no tardaron en generar reacción. Petro respondió a través de un extenso mensaje en X (antes Twitter), rechazando de plano lo expresado por el líder estadounidense y exigiendo que "deje de calumniarlo".

"Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la Paz del pueblo de Colombia", expresó.

Petro defendió su postura frente a la captura de Maduro, a la que calificó como un "secuestro", y rechazó los señalamientos que lo vinculan con actividades de narcotráfico, afirmando que lucha contra las injusticias.

"Yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario", afirmó, 

Escenario regional en vilo

El cruce de declaraciones se da en un contexto de alta tensión en la región. La operación militar en Venezuela, que derivó en la captura de Maduro, ha generado un efecto dominó en las relaciones diplomáticas y en la seguridad fronteriza.

Trump, por su parte, ha insistido en que gobiernos como los de Venezuela y Colombia representan una amenaza para Estados Unidos, mientras que Petro ha denunciado una violación de la soberanía latinoamericana.

Las palabras de Trump y la respuesta inmediata de Petro reflejan un choque frontal entre Washington y Bogotá, con implicaciones que podrían escalar en los próximos días, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral, en un momento en que la región atraviesa uno de sus escenarios más delicados en años.

