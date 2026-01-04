Estados Unidos metido en otro lío: País europeo molesto por pretensión de adueñarse de su territorio

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presencia de Estados Unidos en un territorio europeo ha generado el rechazo de sus autoridades. Por tal motivo, una importante figura de gobierno de un país del 'viejo continente' le ha pedido, por los acuerdos que tienen en común, que no intervenga más y respete su soberanía.

Se pronunció contra Trump

Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, es la figura política que ha salido a encarar a Donald Trump y la política intervencionista que tiene a través de Instagram. Esto se da luego de que el inquilino de la Casa Blanca manifestara de forma expresa su intención de anexar Groenlandia, incluso si tiene que comprarla.

"Debo decirle esto directamente a Estados Unidos: No tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que se apodere de Groenlandia. Ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y EE.UU. que le otorga amplio acceso a Groenlandia. Y nosotros, por parte del Reino, hemos invertido significativamente en seguridad en el Ártico", indicó.

En esa línea, le ha pedido reconocer la alianza que mantiene por años y respetar su postura de no querer vender el territorio ubicado en América del Norte. Este pronunciamiento se da luego de que se divulgara un mapa en el que aparece Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense.

"Por lo tanto, insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han declarado claramente que no están en venta", sentenció la primera ministra.

Molestia de Dinamarca no es reciente

El Reino de Dinamarca ha mostrado su disconformidad con algunas acciones de la administración Trump, como cuando nombró a un enviado especial a Groenlandia en diciembre pasado. Jeff Landry, el gobernador republicano del estado de Luisiana, iba a ser el designado a este territorio ártico que está en los planes estadounidenses.

Sin embargo, desde Copenhague, la capital danesa, dicho anuncio no cayó nada bien, provocando que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen se pronunciara. Calificó el nombramiento como "profundamente preocupante", pidiéndole a Washington respetar su soberanía y que la isla decida sobre su futuro.

