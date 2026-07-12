Actores de 'La Odisea' recibieron caballitos de totora peruanos durante gira promocional de la cinta

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los reconocidos actores de Hollywood, Matt Damon y John Leguizamo, vivieron un momento muy especial durante la reciente promoción internacional de la película 'La Odisea'. Ambos artistas recibieron con gran entusiasmo unos caballitos de totora , emblemática embarcación artesanal de la costa norte peruana.

Un puente cultural entre dos mundos

Este gesto fue realizado por el comunicador Maykoll Calderón en Miami, con el fin de establecer un vínculo simbólico entre la tradición pesquera ancestral del Perú y el famoso caballo de Troya, pieza fundamental en la trama de esta nueva obra épica.

El objetivo fue integrar la historia del antiguo Perú con el relato griego de Homero. Los actores agradecieron el obsequio y, en un gesto hacia el público latinoamericano, invitaron a todos a disfrutar de 'La Odisea' en las salas de cine.

"Creamos un puente simbólico entre dos caballos cargados de historia: el caballo de Troya, ícono del mito griego, y el caballito de totora, emblema peruano de resistencia y tradición", afirmó Maykoll Calderón durante el encuentro realizado en la ciudad estadounidense de Miami recientemente.

La cinta, dirigida por Christopher Nolan, se posiciona como una apuesta ambiciosa al utilizar cámaras IMAX en todo su rodaje. La película integra drama, acción y dilemas éticos, contando con un reparto de talla mundial que incluye a Tom Holland y Zendaya.

Estreno mundial de la épica

El estreno de 'La Odisea' está programado para el próximo 16 de julio en las salas de cine del Perú. Esta producción promete ser un evento cinematográfico de gran escala, destacando por su innovación tecnológica y una narrativa clásica adaptada al blockbuster moderno.

La experiencia técnica en los formatos IMAX y 4DX refuerza la visión de Nolan sobre el espectáculo cinematográfico colectivo. El filme busca atraer a audiencias masivas, consolidando su impacto cultural mediante una distribución global que conectará con espectadores de todas las edades mundialmente.

Los actores se sorprendieron ante la cultura peruana.

Los caballitos de totora representaron un homenaje a la identidad marítima peruana y su vigencia actual. La promoción del filme, junto con este símbolo cultural, resalta la importancia de tender lazos entre tradiciones mediante la industria cinematográfica internacional de alta calidad técnica.

La recepción de los caballitos de totora por Matt Damon y John Leguizamo vinculó la tradición peruana con el estreno de 'La Odisea', destacando cómo el cine reinterpreta mitos clásicos y fortalece la identidad cultural mediante el uso de caballitos de totora peruanos.