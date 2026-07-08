Esports World Cup 2026: ¿Quiénes son los siete peruanos buscan hacer historia en Dota 2 y dónde verlos?

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Esports World Cup 2026 ya comenzó y Perú vuelve a tener una destacada representación en el escenario internacional de Dota 2. Un total de siete jugadores nacionales participan en el campeonato que se desarrolla en Arabia Saudita, donde los mejores equipos del mundo luchan por levantar el trofeo y repartirse una bolsa de premios de 2 millones de dólares, de los cuales el campeón recibirá 750 mil dólares.

Los representantes peruanos forman parte de tres organizaciones distintas, lo que incrementa las posibilidades de que el país tenga protagonismo en las fases decisivas del torneo. Además del prestigio deportivo, una buena actuación permitirá a los jugadores consolidarse entre la élite internacional del popular videojuego de estrategia.

¿Quiénes son los peruanos que participan?

El equipo PlayTime cuenta con una alineación integrada por cinco peruanos: Elvis "Scofield" Peña, Gonzalo "DarkMago" Herrera, Máximo "Wits" Orozco, Frank "Frank" Arias y Yelstin "Elmisho" Verde. A ellos se suman Santiago "TaiLung" Agüero, quien compite con LGD Gaming, y Enzo "Timado" Gianoli, integrante de Virtus.pro.

Equipo Peruano PLAYTIME

En su debut, PlayTime consiguió un valioso empate 1-1 frente a Team Liquid, considerado uno de los favoritos del certamen. Tras caer en el primer mapa, el conjunto sudamericano reaccionó con una actuación sobresaliente en la segunda partida, donde "Wits" brilló con un registro perfecto de 17 eliminaciones y ninguna muerte, resultado que permitió rescatar un punto importante en la fase inicial.

Todos buscarán conquistar el título de la EWC 2026, que entregará al campeón un premio de 750 mil dólares como parte de una bolsa total de 2 millones de dólares destinada al torneo de Dota 2.

¿Cómo seguir el torneo y por qué es importante?

Los encuentros de la Esports World Cup pueden seguirse mediante las transmisiones oficiales del campeonato en plataformas digitales y canales especializados en esports. El torneo reúne a las principales organizaciones del mundo y representa una de las competencias más relevantes del calendario profesional de Dota 2.

La presencia peruana confirma el crecimiento del país dentro de la escena internacional. En los últimos años, jugadores nacionales han logrado consolidarse en equipos de primer nivel y participar de manera constante en los campeonatos más importantes del circuito competitivo, posicionando al Perú como una de las principales potencias sudamericanas en este videojuego.

La participación de siete peruanos en la Esports World Cup 2026 representa una nueva oportunidad para demostrar el talento nacional frente a los mejores equipos del planeta. Seguir el desempeño de estos jugadores no solo permitirá disfrutar de una competencia de alto nivel, sino también acompañar a representantes que buscan escribir una nueva página en la historia de los esports peruanos.