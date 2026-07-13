Venezuela: A 4 561 asciende la cifra de fallecidos a consecuencia del doble terremoto

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este lunes 13 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país el pasado 24 de junio.

A consecuencia los movimientos sísmicos, diversos líderes mundiales y presidentes de la región continúan expresando su total apoyo al Gobierno venezolano para intensificar las labores de rescate y entregar ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 4 561; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 128 324 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 254 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 2 471 rescatistas de diferentes partes del mundo, 30 989 efectivos locales y 30 692 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 107 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse. Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país