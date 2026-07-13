Gustavo Petro prohíbe que Abelardo de la Espriella juramente como presidente en una base militar

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La transición presidencial en Colombia se ha visto sacudida por un nuevo enfrentamiento político. El presidente saliente Gustavo Petro prohibió que el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, realice su juramentación en una base militar, como había propuesto en homenaje a las Fuerzas Armadas.

Petro recordó que la Constitución establece que la posesión debe llevarse a cabo ante el Congreso reunido en sesión plena en el Capitolio Nacional, y subrayó que hasta el 7 de agosto sigue siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares.

La propuesta de De la Espriella

El presidente electo había planteado que su juramentación se realizara en una guarnición militar fuera de Bogotá, como símbolo de respaldo a policías y soldados. Durante su campaña, De la Espriella utilizó constantemente el saludo castrense y el lema "¡Firmes por la patria!", reforzando su narrativa de autoridad y orden.

Incluso pidió al nuevo Congreso, que se instalará el 20 de julio, que autorice el traslado de los legisladores para que el acto se lleve a cabo en un cuartel, lo que implica un cambio radical en protocolo de tranferencia de mando.

Petro no autorizará el uso de establecimientos militares para el cambio de mando.

La respuesta de Petro

Petro reaccionó con firmeza y ordenó que ningún establecimiento militar sea utilizado para la posesión presidencial. En un mensaje difundido en redes sociales, recordó que los cuarteles están bajo su mando hasta el 7 de agosto y que la ceremonia debe realizarse en el Capitolio Nacional. Subrayó que en los cuarteles "no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad y defensa del pueblo", reafirmando que la juramentación es un acto civil y no militar.

La Constitución colombiana es clara: el presidente debe jurar ante el Congreso en Bogotá. La propuesta de De la Espriella, aunque simbólica, no tendría sustento legal. Para sus seguidores, jurar en un cuartel sería un gesto de respaldo a las Fuerzas Armadas; para Petro y sus aliados, es un intento de militarizar un acto institucional.

Cómo dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo, la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás.



Que Abelardo no me de la... https://t.co/trc9VqxyxR — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2026

El choque refleja la tensión política de la transición. Petro, que aún no reconoce la victoria de De la Espriella y ha denunciado fraude sin pruebas, busca reafirmar su autoridad hasta el último día de su mandato. De la Espriella, por su parte, insiste en marcar distancia con la tradición civil y proyectar un mensaje de poder militar desde el inicio de su gestión.

La controversia sobre el lugar de la juramentación expone la polarización política en Colombia y anticipa un inicio de mandato cargado de tensiones. El desenlace de este pulso institucional será clave para medir la estabilidad democrática en el arranque del nuevo gobierno.