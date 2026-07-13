Nuevo Congreso bicameral: ¿Cuáles son las funciones tendrán los integrantes del Senado?

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú inicia una nueva etapa en su sistema político con la reinstauración del Congreso bicameral. Desde el 28 de julio, la Cámara de Senadores retomará funciones luego de más de tres décadas y estará integrada por 60 legisladores elegidos en las Elecciones Generales 2026.

A diferencia de la Cámara de Diputados, que se encargará de debatir y aprobar inicialmente los proyectos de ley, el Senado tendrá la responsabilidad de revisar esas iniciativas antes de su aprobación definitiva. Además, asumirá competencias exclusivas relacionadas con la designación de autoridades y el control de importantes decisiones del Estado.

La creación de esta segunda cámara busca fortalecer el proceso legislativo mediante una doble revisión de las normas y un mayor equilibrio entre los poderes del Estado.

¿Cómo fueron electos?

La Cámara de Senadores estará conformada por 60 representantes elegidos, 30 fueron elegidos por distrito electoral múltiple y los restantes 30 integrantes del Senado, electos para un distrito electoral único nacional.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 30 senadores electos por distrito electoral múltiple un senador fue electo por cada suscripción, o departamento, cuatro por Lima Metropolitana, uno por la Provincial Constitucional del Callao y uno por los peruanos residentes en el extranjero.

Mientras tanto, los otros 30 miembros del Senado fueron elegidos para un distrito electoral único nacional o con el voto de todos los electores a escala nacional.

¿Cuáles son sus funciones?

Entre las principales atribuciones del Senado figuran:

Revisar, modificar o aprobar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados antes de que sean promulgados.

Aprobar tratados internacionales, autorizar viajes del presidente de la República al extranjero y otorgar su consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional cuando corresponda.

Tendrá la facultad de elegir al defensor del Pueblo y designar a los magistrados del Tribunal Constitucional, así como ratificar a diversas autoridades conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Actuar como órgano decisor en las acusaciones constitucionales aprobadas previamente por la Cámara de Diputados. En esos casos, corresponderá al Senado evaluar las denuncias y determinar las sanciones políticas que pudieran aplicarse contra altos funcionarios del Estado.

Con el regreso del Senado, el Congreso bicameral incorpora una instancia adicional de revisión y control que busca fortalecer la calidad de las leyes y mejorar el equilibrio institucional. Durante los próximos cinco años, las decisiones de los senadores serán determinantes para la aprobación de normas y el funcionamiento de las principales instituciones del país.