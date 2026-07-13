Fallece árbitro que fue descartado del Mundial por una denuncia de presunto abuso contra menor

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fútbol internacional se encuentra conmocionado tras la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink, árbitro neerlandés de 38 años que había sido excluido del Mundial 2026 por una denuncia de presunto abuso sexual. Aunque el caso fue archivado por falta de pruebas, la decisión de la FIFA de retirarlo de la lista de oficiales lo dejó fuera de la máxima cita del fútbol.

Su muerte, confirmada por la policía en la localidad de Borculo, abre un capítulo que conmociona a la comunidad arbitral y puso nuevamente en discusión el impacto de acusaciones que, aun sin prosperar judicialmente, pueden marcar de manera irreversible la carrera de un profesional.

Detenido por presunto abuso

Dieperink fue detenido en mayo tras el partido entre Crystal Palace y Fiorentina por la UEFA Conference League, acusado de tres delitos, entre ellos una presunta agresión sexual contra una menor de 17 años.

La investigación policial en Londres concluyó rápidamente y todas las acusaciones fueron archivadas por falta de pruebas. El árbitro colaboró plenamente con las autoridades y proclamó su inocencia en declaraciones al diario De Telegraaf, asegurando que le dolía profundamente haber sido, a su juicio, acusado injustamente.

Excluido del Mundial 2026

Pese al archivo del caso, la FIFA decidió no incluirlo en la lista de árbitros para la Copa del Mundo, argumentando que solo quería oficiales con conducta intachable. Su lugar en el equipo VAR fue ocupado por el francés Willy Delajod. Dieperink expresó su decepción por la decisión, lamentando que la acusación, aunque desmentida, lo privara de participar en el torneo.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen... pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Dieperink era árbitro profesional desde 2012 y había dirigido cerca de 100 partidos en la Eredivisie. También se desempeñó como VAR en la Eurocopa 2024, formando parte del equipo del árbitro Danny Makkelie. La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) trabajaba en su reincorporación para la nueva temporada, con planes de que volviera al campo tras la pausa veraniega.

Policía confirma su muerte

La policía neerlandesa confirmó que Dieperink fue hallado sin vida en su domicilio y descartó la implicación de terceros, aunque la causa exacta aún no ha sido revelada. La KNVB emitió un comunicado expresando su profunda conmoción y describiéndolo como un árbitro respetado con experiencia internacional, pero sobre todo como un excelente compañero.

Su exclusión del Mundial y la presión mediática que enfrentó dejaron una huella difícil de superar. La comunidad arbitral pierde a un colegiado con trayectoria internacional, mientras tanto, la noticia pone en discusión el equilibrio entre la presunción de inocencia y la necesidad de proteger la integridad de las competiciones.