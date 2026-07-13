Carlos Espá responde a rumores sobre su posible llegada a la cancillería en el gobierno de Keiko Fujimori

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial Carlos Espá se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con la Cancillería del próximo gobierno de Keiko Fujimori. Ante la posibilidad de asumir ese cargo, evitó confirmar o descartar su eventual designación y señaló que no hará afirmaciones respecto a las especulaciones.

Declaraciones tras reunirse con Keiko Fujimori

Luego de reunirse con la actual presidenta electa, el excandidato presidencial, Carlos Espá se tomó un tiempo para abordar los rumores que se vienen generando por un cargo ministerial que podría asumir en el gobierno entrante. Sin embargo, el político peruano no afirmó o negó esta consulta.

"En el Perú, felizmente, existe libertad de opinión, de información, de especulación y también de mantenerse en silencio frente a esas especulaciones. Ya les he dicho a mis colegas periodistas en varias oportunidades que no me voy a pronunciar sobre este tema", enfatizó.

Otro punto que destacó es la tarea de todos por hacer un trabajo por el país desde su lado, aportando lo que pueden, teniendo como misión el bien superior de la población.

Lo que sí puedo decir, en términos generales y por una cuestión de principios, es que todos los peruanos siempre debemos estar dispuestos a poner nuestro granito de arena en el lugar que nos corresponda, tratando de pensar siempre en el Perú, que es lo más importante para todos. Frente a eso, no voy a hacer ninguna afirmación", expresó Carlos Espá.

Keiko brindó detalles de la reunión con Carlos Espá

A través de sus redes sociales, la presidenta electa, Keiko Fujimori publicó algunos aspectos de la conversación que mantuvo esta mañana con Carlos Espá, destacando que se han tratado temas prioritarios del territorio nacional.

"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el excandidato presidencial Carlos Espá, en la que dialogaron sobre la importancia de mantener el diálogo y la coordinación frente a los principales desafíos de nuestro país", menciona la comunicación en redes sociales

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el excandidato presidencial Carlos Espá, en la que dialogaron sobre la importancia de mantener el diálogo y la coordinación frente a los principales desafíos de nuestro país. pic.twitter.com/OAlsGJp28l — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 13, 2026

Carlos Espá respalda medidas de seguridad de Keiko Fujimori

El excandidato se manifestó ante los recientes anuncios en seguridad de Keiko Fujimori, comentando que está de acuerdo con las disposiciones.

"Estoy muy de acuerdo con los anuncios que ha hecho la presidenta electa, sobre todo en los temas de penales de máxima seguridad, en el tema de los cabecillas de organizaciones criminales tienen que sentir el peso de la ley (...) la extorsión comienza en los penales"

Finalmente, esta presunta alianza podría general vínculos importantes entre ambos representantes de sus partidos políticos.